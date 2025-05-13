Туризм

Жители Пскова на майских праздниках устремились в Белоруссию, Турцию и ОАЭ

Традиционные длинные выходные за границей в этом году провели на 35% больше жителей региона, чем годом ранее, а спрос на зарубежные туры в целом по стране вырос на 43%. В топе у наших соотечественников остается Турция, а вот самым быстрорастущим направлением стал Вьетнам. К таким выводам пришли аналитики МегаФона и «Слетать.ру».

Фото предоставлены пресс-службой МегаФона

В этом году за границу на майские отправилось на 35% больше жителей Пскова, чем в 2024-м. Лидером снова стала Белоруссия: здесь отдохнуло 47% от всех путешественников. На втором месте Турция (6%), на третьем – ОАЭ (5%).

Турция снова стала лидером по приёму туристов из России: здесь отдохнуло 15% от всех путешественников, посетивших зарубежные страны в майские праздники. На втором месте – Белоруссия (12%), на третьем – Казахстан (8%). В топ-5 вошли также ОАЭ и Египет. Специалисты «Слетать.ру» подсчитали, что на туры в Турцию пришлось 35% от общего объёма заявок, в Египет – 18%, а в ОАЭ – 9%.

А вот тройку по приросту турпотока у россиян составили экзотические страны из разных частей света: представитель Азии – Вьетнам – вырос сразу на 182%, африканский Тунис – на 114%, а жемчужина Ближнего Востока – Иордания – на 88%. По данным «Слетать.ру», спрос на туры во Вьетнам у жителей Пскова увеличился сразу в 3 раза.

Заметно вырос интерес россиян к странам Африки: сюда направилось на 40% больше наших туристов, чем годом ранее. Кроме Туниса, показавшего наибольший прирост, популярнее стали Марокко (+67%), Египет (+42%) и ЮАР (+27%). Египет также стал лидером по посещаемости среди стран Африки.

Странам Азии нелегко обогнать Вьетнам по росту турпотока, однако и к ним стало больше внимания: чаще стали ездить в Китай (+65%), Японию (+52%), Сингапур (+43%), Индонезию и Монголию (у обеих +34%). Интересно, что год назад Китай делил первенство с Таиландом (сюда приехали по 30% всех путешественников, выбравших Азию), а в этом году между странами заметен существенный разрыв в количестве туристов: Китай выбрали 38%, Таиланд – 23%.

В Европу турпоток вырос незначительно – на 4%. А вот страны СНГ, которые годом ранее показывали падение, в этом году привлекли на 22% больше туристов.

Согласно статистике «Слетать.ру», стоимость туров в Турцию увеличилась на 10,8%, в Египет – на 4,7%, в ОАЭ – на 8,2%. А вот туры в Таиланд стали дешевле на 10,2%. Кроме Вьетнама, в 2,5 раза вырос спрос на туры в Китай и в 2 раза – на Мальдивы.