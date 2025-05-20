Туризм

Автомойка самообслуживания открылась в рамках строительства туркомплекса в Печорах

В Печорах начат инвестиционный проект по строительству крупного туристического комплекса с многофункциональной инфраструктурой. Первым объектом стала автомойка самообслуживания, сообщили Псковской Ленте Новостей в Фонде инвестиционного развития Псковской области.

Фото здесь и далее: Фонд инвестиционного развития Псковской области

Инвестиционный проект включает создание полного комплекса услуг для туристов и местных жителей, включающего кафе, мини-торговый центр с химчиской, автомойку и площадку для отдыха.

В фонде отметили, что вторым этапом планируется строительство магазина в рамках уже возведенного каркаса. И третьим этапом - появление апарт-отеля с размещением до 48 гостей.

Реализация проекта намечена на 2026 год.

Напомним, инвестиционное соглашение по созданию апарт-отеля в Печорах заключило правительство Псковской области с инициатором проекта ООО «Профит» в феврале в 2023 года.