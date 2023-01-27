Туризм

Инвестиционное соглашение по созданию апарт-отеля в Печорах заключили в Псковской области

Инвестиционное соглашение по созданию апарт-отеля в Печорах заключило правительство Псковской области с инициатором проекта ООО «Профит». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном Фонде инвестиционного развития.

Фото: Фонд инвестиционного развития Псковской области

Реализация инвестиционного проекта предусматривает строительство апарт-отеля с собственной многофункциональной инфраструктурой: кафе, мини-торговым центром (с химчисткой), автомойкой самообслуживания, площадкой для отдыха детей и взрослых.

Инвестиционная площадка расположится в Печорах на земельном участке площадью 6222 квадратных метров. Он прилегает к автомобильной дороге – Псковское шоссе в Печорах, ведущей к Свято-Успенскому Псково-Печерскому монастырю.

Как подчеркнули в Фонде, реализация проекта даст удовлетворение запроса на долгосрочное пребывание для сотрудников компаний, туристов, путешествующих с семьями.

Планируемые показатели проекта: 180 млн рублей объем инвестиций, 18 новых рабочих мест. Сроки реализации проекта: 2022 – 2025 года.

В настоящее время уже осуществляется разработка проектно-сметной документации и подготовка к строительству объектов капитального строительства.