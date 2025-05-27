Туризм

Семь блогеров путешествуют по Псковской области в рамках «Медиаразведки»

В рамках проекта «Медиаразведка» семь блогеров путешествуют по Псковской области с информационным туром, организованным комитетом по туризму Псковской области совместно с сервисом «Туту.ру», сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете.

Фотографии: комитет по туризму Псковской области

В первый день гости региона прогулялись по центру Пскова, узнали больше о развивающейся туристической инфраструктуре, объектах ЮНЕСКО и погладили местных барсиков.

«Покупка сувениров вызвала яркие эмоции у гостей. Гастрономический винтаж региона – лимонад от Новоржевского хлебозавода моментально окунул участников в детство, а знаменитый псковский снеток возможно станет одним из самых интересных подарков для близких», - отметили в комитете.

Первая ночь у гостей прошла в одном из новых модульных отелей, построенном благодаря государственной поддержке

в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

«Сегодня блогеры посетят монастырь в Печорах, где уже более 550 лет ни на минуту не прекращаются молитвы, узнают тайны Изборской крепости, сделают своими руками настоящий пряник и окунуться в мир промышленного производства сидра. Уже завтра путешественники посетят первый в России музей дров и единственные сохранившиеся в нашей стране цепные мосты 19 века. Спасибо всем представителям туриндустрии, кто откликнулся и помог организовать прием гостей!» - заключили в комитете.