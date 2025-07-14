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Туризм

Россияне этим летом предпочли короткие поездки на выходные

17.07.2025 10:46|ПсковКомментариев: 0

Этим летом россияне стали чаще отправляться в короткие поездки длительностью один-три дня. Как выяснили аналитики финтех-компании «ЮMoney» и сервиса бронирования отелей от «2ГИС» «Отелло», большинство предпочли мини-путешествия на выходных, чаще всего в соседний регион. 

По данным аналитиков, 60% россиян летом регулярно совершали короткие поездки, из них 48% делали это один-два раза в месяц, а 12% — почти каждую неделю. Основным форматом стали путешествия на личном автомобиле в пределах ближайших регионов. Только 2% респондентов ездили за границу, а 1% оставался в пределах города.

«Россияне выбирают частые мини-путешествия на один-три дня и делают это в три раза активнее, чем год назад», — говорится в исследовании.

Чаще всего в короткие поездки отправляются в выходные дни: так делают 78% опрошенных россиян, из них с захватом пятницы уезжают 57%. На втором месте по популярности оказались праздничные дни — майские, июньские и ноябрьские: их для коротких поездок выбирают 48% опрошенных. Наименее востребованным временем остаются будни, однако 8% респондентов предпочитают их для коротких путешествий.

Как отмечают аналитики, главная часть расходов в таких путешествиях — бензин и проезд (51%), на втором месте — перекусы в дороге (45%), далее идут кафе и рестораны (35%), а также проживание (30%).

При этом большинство туристов старались контролировать бюджет: 37% примерно оценивали траты, 18% вели четкий план, а 25% не ограничивали себя и тратили по ситуации. Только у 35% не возникало непредвиденных расходов. Среди внезапных трат лидировали спонтанные покупки и перекусы, посещения кафе, а также сувениры и гастрономические деликатесы.

Уточняется, что самым популярным видом транспорта стал личный автомобиль: его выбрали 49% участников опроса. Также популярны поезда и электрички (26%), а каршеринг использовали лишь единицы (1%).

«Почти половина респондентов (49%) отметили, что добирались до места назначения пять часов или меньше, 23% — три часа или меньше. Но некоторые респонденты совершали поездки продолжительностью около 12 часов и более — таких 9%», — указано в материале.

Рост туризма отражен и в данных о транзакциях: за все выходные июня 2025 года, включая праздничные дни, количество оплат за туристические услуги в России выросло на 60% по сравнению с июнем 2024-го. При этом средний чек снизился на 26%, что говорит о росте доступности и частоте поездок.

Также наблюдался рост спроса на пригородные поезда (+11%), автобусы (в три раза), авиабилеты (+16%). Кроме того, как выявили аналитики, интерес к развлекательным категориям также вырос: активнее покупались билеты в кино (рост почти в три раза), на развлекательные мероприятия (+57%), в парки развлечений (+53%). Заметно вырос интерес к кафе и ресторанам (+47%), а оборот сувенирных магазинов увеличился на 18%.

«Это создает динамично развивающийся рынок доступного туризма, где каждые выходные могут стать маленьким приключением», — заключили эксперты.

В отчете платформы для анализа геопространственных данных «Геокурсор» от VK Predict, говорится, что за первые пять месяцев 2025 года количество путешественников по России по сравнению с тем же периодом прошлого года увеличилось на 22%. Согласно проведенному анализу, самые активные путешественники — жители двух столиц (четверть турпотока от всех россиян): москвичи — 16,3%, жители Санкт-Петербурга — 9%, пишут «Известия».

Источник: Псковская Лента Новостей
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