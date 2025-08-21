Туризм

В Пскове дан старт проекту «Путешествие без барьеров»

В библиотеке «Родник» города Пскова завершает работу установочный круглый стол в рамках проекта «Путешествие без барьеров», реализуемого при поддержке Фонда президентских грантов, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской областной общественной организации «Чудской проект».

Мероприятие посвящено обсуждению перспектив развития инклюзивного туризма на национальном туристическом маршруте «Александр Невский – имя России», который проходит по территории Псковской области.

В работе круглого стола принимают участие представители туриндустрии, образовательных учреждений и общественных организаций региона, а также люди с инвалидностью. С приветственными словами выступили заместитель министра туризма Псковской области Елена Климова и заместитель министра социальной защиты Татьяна Николаева. Они отметили высокую значимость проекта как для усиления туристической привлекательности региона, так и для развития доступной безбарьерной среды.

Проект «Путешествие без барьеров», рассчитанный на год (с июля 2025 по июль 2026 года), нацелен на адаптацию маршрута «Александр Невский – имя России» для людей с ограниченными возможностями здоровья. В его рамках запланирован комплекс мероприятий: образовательные программы по инклюзивному туризму, разработка дорожной карты по адаптации маршрута, создание специализированных экскурсионных программ и тактильной экспозиции.

Партнерами проекта выступают Псковская областная общественная организация «Чудской проект», министерство туризма и министерство социальной защиты Псковской области, туристский информационный центр региона, а также псковские отделения Всероссийского общества инвалидов, Всероссийского общества глухих и Всероссийского общества слепых.