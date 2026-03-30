Загородный детский лагерь «Нептун» в Псковском округе откроет свои двери летом

Детский оздоровительный лагерь «Нептун» уже летом откроет свои двери после масштабного ремонта. Об этом сообщил глава города Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram

В ходе работ специалисты обновили наружное освещение и установили систему видеонаблюдения, а также оснастили медицинский кабинет современным оборудованием.

Сейчас ведется замена коммуникаций и оконных блоков, обновляется мебельный фонд, монтируется новое ограждение территории.

«В результате этих работ уже в предстоящем сезоне «Нептун» сможет комфортно принять ребят в две летние смены», - заверил Борис Елкин.

О планах отремонтировать загородный оздоровительный лагерь сообщали в октябре 2025 года, позднее деньги на работы выделили из городского бюджета.

