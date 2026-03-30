 
Туризм

Загородный детский лагерь «Нептун» в Псковском округе откроет свои двери летом

0

Детский оздоровительный лагерь «Нептун» уже летом откроет свои двери после масштабного ремонта. Об этом сообщил глава города Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram

В ходе работ специалисты обновили наружное освещение и установили систему видеонаблюдения, а также оснастили медицинский кабинет современным оборудованием. 

 

Сейчас ведется замена коммуникаций и оконных блоков, обновляется мебельный фонд, монтируется новое ограждение территории.

 

«В результате этих работ уже в предстоящем сезоне «Нептун» сможет комфортно принять ребят в две летние смены», - заверил Борис Елкин.

 

О планах отремонтировать загородный оздоровительный лагерь сообщали в октябре 2025 года, позднее деньги на работы выделили из городского бюджета. 

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026