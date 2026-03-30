 
Туризм

Псков вошел в десятку дорогостоящих направлений для отдыха в апреле

Псков вошел в топ-10 дорогостоящих направлений для отдыха в апреле. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе российского сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ.  

По данным сервиса, на первом месте расположился курорт Абрау-Дюрсо, где средняя цена ночи проживания - 10 968 рублей, на втором Архыз в Карачаево-Черкесии, а на третьем -  Шерегеш в Кемеровской области  (10 146 рублей и 9 173 рублей за апрельскую ночь в среднем соответственно).

Псков занял в рейтинге пятое место с цифрой в 7 129 рублей за две ночи. 

Самые дорогостоящие направления для поездок в апреле:

  1. Абрау-Дюрсо, Краснодарский край ― 10968 р. / 2 ночи*
  2. Архыз, Карачаево-Черкесия ― 10146 р. / 3 ночи
  3. Шерегеш, Кемеровская область ― 9173 р. / 5 ночей
  4. Кировск, Мурманская область ― 7252 р. / 6 ночей
  5. Псков, Псковская область ― 7129 р. /2 ночи
  6. Великий Новгород, Новгородская область ― 6902 р. / 2 ночи
  7. Майкоп, Адыгея ― 6273 р. / 4 ночи
  8. Каменномостский, Адыгея ― 6117 р. / 3 ночи
  9. Алушта, Крым ― 5353 р. / 2 ночи
  10. Тула, Тульская область ― 5182 р./ 2 ночи

 *Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

