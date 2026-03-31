Стартовал прием заявок на семейный туристский фестиваль «Больше, чем путешествие»

Начался конкурсный отбор на участие во всероссийском семейном туристском фестивале, который состоится с 9 по 12 июля в Республике Мордовия, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.
По итогам конкурса более 150 семей со всей России получат возможность поучаствовать в мероприятии, организованном программой Росмолодежи «Больше, чем путешествие», которая реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети». При этом фестиваль будет открыт и для других семей, которые смогут присоединиться к мероприятию в режиме свободного размещения или посетить его в рамках фестивального дня.
Фестиваль пройдет в формате палаточного лагеря. В программе — мастер-классы по походному туризму, встречи с путешественниками и наставниками, лекции и образовательные форматы от академии «Больше, чем путешествие». Участников ждут творческие медиамарафоны, спортивные активности для всей семьи, вечера у костра, песни под гитару, ярмарки народных промыслов, квесты и концерты любимых артистов.
Участниками фестиваля станут молодые и многодетные семьи с детьми, семейные династии, а также любители путешествий по России.
В течении трех дней участники турфеста ожидают радиальные походы в составе семейных команд с практикой походных ролей и полезных навыков, мастер-классы, посвященные походной и туристической деятельности. Кроме этого, у них будет возможность пообщаться с известными путешественниками!
Также участники фестиваля посетят площадки с познавательными, активными и культурными форматами. Элементы игрофикации сделают мероприятие путешествием, благодаря которому каждый сможет заново открыть для себя Россию, а также испытать чувства патриотизма и гордости за свою Родину.
Семейный турФест «Больше, чем путешествие» станет уникальным пространством для общения, совместного отдыха и познавательного досуга семей, поддерживая ценности единства поколений и патриотического воспитания через активные путешествия.
Чтобы участвовать в конкурсном отборе, семейная команда, состоящая из двух и более поколений семьи, должна подать общую заявку на сайте фестиваля.
При этом в составе команды должно быть от трех человек.
При подаче заявки команде нужно выполнить задание:
- сделать пост во «ВКонтакте» с хештегами #СемьяНаФестиваль, #БольшеЧемПутешествие и #БольшеЧемСемья, где необходимо рассказать о своих ожиданиях от фестиваля.
- подготовить семейную видеовизитку на тему «Почему наша семья должна участвовать в фестивале» длительностью не более 1,5 минуты.
- создать презентацию с интересным и безопасным семейным туристическим маршрутом в своем регионе.
- зарегистрировать каждого участника семейной команды.
Прием заявок продлится до 20 мая.
В числе соорганизаторов всероссийского семейного туристского фестиваля «Больше, чем путешествие» — Государственный комитет по делам молодежи Республики Мордовия, АНО «Круглогодичный молодежный образовательный центр «Семейная академия «ВМесте» и Росмолодежь.Форумы.