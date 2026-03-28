Каждый десятый россиянин хотел бы отправиться в отпуск в одиночку

Более половины россиян предпочитают отдыхать с семьей, в то время как каждый десятый хотел бы отправиться в поездку в отпуске в одиночку, рассказали в сервисе онлайн-бронирования экскурсий и туров Tripster.

«Каждый десятый россиянин предпочел бы отправиться в путешествие в одиночку. Наиболее комфортной компанией для поездок россияне по-прежнему считают близких. Более половины россиян проводят отпуск с супругом/супругой и детьми — так ответили 53% участников исследования», — выяснили в Tripster на основе опроса 1000 респондентов.

По данным исследования, среди других компаньонов в отпуске россияне выбирают своего партнера либо компанию, состоящую из партнера и друзей либо ребенка, пишет РИА Новости.