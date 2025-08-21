Туризм

Дмитрий Быстров: Событийные мероприятия очень востребованы в Острове

Туристическая популярность Острова продолжает расти благодаря разнообразным культурно-историческим местам и особенно ярким событийным мероприятиям. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщил глава Островского района Дмитрий Быстров.

«Мы неоднократно говорили про количество туристов, которое увеличивается. Действительно, цифры говорят сами за себя. Мы думаем, что в этом году их число перевалит за 40 тысяч. В прошлом году показатель был 38 тысяч. То есть интерес есть. Он есть, конечно, к нашим достопримечательностям, к нашим знаменитым цепным мостам. Люди также любят погулять, посмотреть еще сквер Героя Советского Союза Клавдии Ивановны Назаровой», — рассказал он.

Глава района особо выделил событийные мероприятия, которые привлекают множество гостей.

«Если говорить про лето, то у нас традиционно проходит фестиваль "Ах, окрошка", приуроченный к празднованию Дня освобождения города. Этим летом мероприятие успешно прошло, и я знаю, что даже организовывались туристические туры на День города, чтобы посетить праздничные мероприятия», — отметил Дмитрий Быстров.

Он также обратил внимание на осенний фестиваль плова «Хоровод Дружбы», который проводят уже третий год.

«По количеству участников видно, что людям нравится. Его посещают не только жители нашего района, но и приезжают гости из Пскова и всей области», — сказал глава Островского района.

Дмитрий Быстров подчеркнул значимость развития событийных направлений туризма, добавив, что подобные мероприятия являются неотъемлемой частью привлечения туристов и способствуют развитию местной инфраструктуры.

«В линейке туристических объектов событийные мероприятия играют важную роль. Если люди приезжают на подобные события, никто не мешает им еще насладиться красотами и видами нашего города. Уверен, что такие мероприятия востребованы среди туристов и в любом муниципалитете», — подчеркнул Дмитрий Быстров.

Он также добавил, что задача властей — увеличивать количество и улучшать качество таких событий, чтобы люди выбирали Остров и возвращались сюда снова. «Мы не ограничиваемся только базовыми достопримечательностями, но и насыщаем событийную линейку новыми и интересными мероприятиями. Будем работать в этом направлении и дальше», — заключил глава района.