Туризм

Гостей по осени считают

С окончанием лета в Псковской области завершается высокий туристический сезон, любители познавательного туризма возвращаются на рабочие места и за парты, а на северный регион надвигаются холода. Впереди золотая осень в пушкинских местах, школьные каникулы — и на этом все, затишье до новогодних праздников. Завершение активного периода приема туристов — повод поговорить об уровне развития в регионе индустрии гостеприимства. Насколько соответствует реальности официальное число туристов? Как регион себя продвигает, в том числе, на международном рынке? Помогает ли в этом событийный календарь? Что мешает кратному усилению потока отдыхающих, а что нужно добавить в инфраструктуру для туристов? Ответы на эти вопросы обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера искала вместе с псковичами, работающими в разных сферах большой туротрасли.

Теневые души

Цифры в туризме — вещь лукавая. Официально за первую половину года область посетили 254 тысячи человек, это на 17% больше, чем годом ранее. То есть только за полгода народу в Псков приехало больше, чем живет постоянно в городе, население которого не дотягивает уже и до 200 тысяч. Насколько можно верить этим данным? Реальную картину они отражают не вполне, но не в смысле приписок, как это бывает в других отраслях. Туризм, скорее, славится «отписками», занижением действительных показателей.

«Официальные цифры необъективны, - утверждает председатель Союза туриндустрии Псковской области и директор турбюро «Континент» Светлана Баранова. - Статистику сдают коллективные средства размещения, а в них на сегодняшний день останавливается, пожалуй, даже не половина туристов, а существенно меньше. Арендовать квартиру стало настоящим трендом, но он не поддается учету: налоги не платятся, движение денежных средств растворяется. Совершенно точно можно сказать, что стало существенно больше индивидуальных туристов. Подтверждением тому и спрос на экскурсии по региону, и отсутствие билетов на «Ласточку» из Петербурга и московский поезд».

«Конечно, фактическое число туристов больше», - заверили издание и в правительстве Псковской области.

Так сколько же приехало? Этого никто не знает. Прикидывать можно только примерно и приблизительно, подсчитать досконально никто не возьмется. В частности, налоговые поступления от туризма еще в прошлом году выросли на 30% по сравнению с 2023 годом. Конечно, подросла и стоимость товаров с услугами на туристическом рынке, с которых отчисляются налоги, но налицо и другой рост – как минимум, трат путешественников в регионе, то есть того показателя, ради которого все и затевается.

Официальная статистика по числу приехавших конкретно в Псков в ближайшие годы будет расти мало. Дело в том, что город уперся в потолок размещения. Опять же, еще в прошлом году в гостиницы областного центра сообща преодолели психологический рубеж, заселив 304 тысячи человек (против 278 тысяч в 2023 году). В этом году к этой же отметке Псков подошел уже по итогам первых восьми месяцев. И все, это полная загрузка. Дополнительные объемы теперь способны дать только новые отели.

«Коллеги в других регионах прибавляют к официальным цифрам 30%, думаю, и для нас это будет справедливо, - говорит Кристина Кобызь, председатель комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию администрации города Пскова. - Очень вовремя появился пятизвездочный отель «Генрих», открылся бутик-отель «Псков». Теперь ждем «Космос», организаторы автобусных туров говорят, что для познавательного туризма «тройки» как раз и не хватает».

Еще одна гостиница с четырьмя звездами появится в главном корпусе бывшей ТЭЦ на набережной.

О чем болит душа псковича?

Что притягивает туристов в Псков? Увы, приходится констатировать, что это не объекты ЮНЕСКО и не проект «Серебряное ожерелье России», объединяющий туристические центры Северо-Запада. Про церкви из Списка всемирного наследия на Псковской Ленте Новостей недавно выходил подробный материал.

Смотрите также Зачем Пскову ЮНЕСКО

Если кратко, за шесть лет объекты так и не стали самостоятельной достопримечательностью, притягивающей поток туристов к своим стенам. В качестве вишенки на туристическом торте выступает и «Серебряное ожерелье», разве что гид скажет экскурсантам: «А еще у нас!» Если продолжать кулинарные аналогии, основа торта по-прежнему состоит из трех проверенных коржей: Псков, Печоры с Изборском, Пушкинские Горы.

«Первое, что отмечают туристы — очень богатое культурно-историческое наследие, - констатирует Кристина Кобызь. - Вокруг него развивается инфраструктура, появились смотровые площадки на набережной, кафе открывают террасы. Туристам комфортно и здорово, им нравится гулять по нашим паркам, скверам, нравится прекрасный квест по Барсикам. После него отмечают, как много есть прекрасных мест в стороне от Кремля, то есть отчасти мы снимаем с центра антропогенную нагрузку».

В правительстве Псковской области среди факторов, влияющих на развитие отрасли, нашему изданию назвали нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства». В том числе, благодаря ему появляются новые гостиницы. Только за два прошлых года через нацпроект было профинансировано 279 номеров в модульных отелях, еще 128 номеров должны будут появиться до 2027 года.

Растущее число индивидуальных туристов приводит к созданию для них автомобильных маршрутов. В Псковской области в их числе историко-культурный проект «Александр Невский – имя России», гастрономические — «С грохотом по фермам, или Глаза боятся, а руки делают», «Путешествие по псковским хуторам, яблочным садам и к ароматным пряникам», природно-экологический — «Природа памяти – Память природы».

Работы еще, конечно, много. Начиная с мелочей (из которых потом и складывается общее впечатление о регионе), вроде насыщения туристических троп информационными щитами, что вновь стало актуальным при ограничении работы мобильного интернета. Таких за этот сезон установили по городу 30 штук. А каждый год через областной и городской турцентры среди гостей распространяют 3000 бумажных брошюр об архитектуре, губернском прошлом, духовной истории.

«Туристы, отмечая размеренную атмосферу зеленого города, восстановленные музейные объекты, видят немножечко не то, о чем у нас душа болит. Говорят: "Ой, у вас даже заброшек нет". Мы-то знаем, что они есть. С этим нам еще предстоит справиться», - обрисовывает более масштабную задачу Кристина Кобызь.

Достаток и недостатки

Глобальная цель — сгладить сезонность. Пиковые загрузки отелей в теплое время года осенью и зимой оборачиваются заселением едва 30% номеров. Получается перекос. Летом событийная афиша насыщена настолько (каждые выходные — то фестиваль, то праздник), что общественный транспорт не может вместить всех желающих, а гостиницы — разместить.

Однако такие пиковые нагрузки сменяются провалами, например, в ноябре или феврале в отелях едва занята треть номеров. Кристина Кобызь рассказывает, что в этом году будет продолжено развитие бренда «Псков — город Рождества», для чего закупаются новые украшения, готовится концертная программа, «чтобы люди предвосхищали в Пскове праздники уже в начале декабря». Продолжается работа и над туркодом. В комплект к бронзовым фигуркам Барсиков и к снеткам на люках скоро добавится «новый бренд, который близок жителям и будет интересен туристам».

О том, что развитие туротрасли упирается в потолок жилищного вопроса, говорит и ресторатор Виталий Зайцев:

«Все еще недостаточно мест для бюджетного размещения. Гостиницы в высокий сезон переполнены, цены зашкаливают. Востребовано именно размещение гостей среднего уровня достатка».

Относительно профильной деятельности Виталий Зайцев считает, что местному общепиту целесообразно развиваться на местных же кулинарных традициях с использованием локальных продуктов. Например, в его ресторане «Примостье» подают «Чудскую скоблянку» с озерной рыбой, котлету из псковского сома, рыбный суп с судаком «По-псковски» на бульоне из снетка. В меню «Лёвена» можно встретить фермерские сыры халлуми, брюност, грюйер и трюфельную горгонзолу, блюда из сырья с местной улиточной фермы, «окушков» из Чудского озера. Судак и сом «заплывают» также в «Хельгу».

«В последнее время появляются фермерские продукты местного производства хорошего качества: сыры, овощи, мясо, рыба, мед. Активизировались местные пивовары, - говорит Виталий Зайцев о причинах такого изобилия. - Развитие гастротуризма привлечет, на мой взгляд, больше гостей в город и область».

«Нужно с информированием поработать, - подмечает Кристина Кобызь еще одно слабое место. - Когда туристы говорят: "Как у вас тут все прекрасно, а мы и не знали", - это значит, что нам следует больше стараться».

С этой целью в нынешнем году в регион привозили блогеров на «Медиаразведку» и устраивали автопробег. Псковичи рассказывали о себе на мероприятиях в соседней Беларуси и на международном туристическом форуме «Путешествуй!» в Москве, после чего область вошла в эко-систему «Discover Russia», то есть встала в ряд регионов, которые будут продвигать на зарубежных рынках под единым брендом.

В этом году новое дыхание получило в Пскове развитие водного туризма, на маршрут вышло судно «Иния» на 54 места с панорамным остеклением. Увы, пока оно не оправдало чаяний о запуске сообщения между областным центром и Талабскими островами, о чем Псковская Лента Новостей уже писала. Да и первая поломка спустя всего месяц после начала эксплуатации показывает, что движение по воде сопряжено со встречей множества ухабов.

Смотрите также Позови меня тихо на «Инию»

«С начала навигации судно «Иния» еще ни разу не уходило с маршрута. Была исключительно вынужденная остановка, причиной которой стал сбой в работе датчиков, показывающих уровень топлива. Судно в тот же день вернулось самостоятельно к месту стоянки и утром следующего дня работало согласно штатному расписанию, - настаивают в правительстве региона. - Сдерживает динамичное развитие водного туризма отсутствие причальной инфраструктуры, однако улучшить данный фактор позволяет государственная поддержка по линии национального проекта «Туризм и гостеприимство». В текущем году в рамках грантового отбора было поддержано четыре проекта по созданию причальной инфраструктуры в регионе».

Нормальной работе предприятий туриндустрии порой мешает излишняя заорганизованность, говорит Светлана Баранова.

«Исходит она не от региональных властей, а от федеральных, - подчеркивает председатель Союза туриндустрии - Теперь у нас все в сплошных реестрах, турагенства и туроператоры, перевозчики и отели. Последние очень жалко: прошедший жаркий летний сезон совпал с собиранием бумажек для прохождения самооценки в Росаккредитации, без нее с 1 сентября работа стала бы нелегальной. Шел высокий сезон, а отельеры приводили в порядок документы по категории земель, правам собственности, по арендаторам, вывозу мусора и водопользованию».

Оно нам надо?

По всему получается, что для равномерного развития глобальной индустрии гостеприимства равно важно внимание к трем китам, на которых она стоит. Это хлеб — общепит, зрелища — экскурсии, кров — средства размещения и, в целом, инфраструктура. Турист хочет вкусно есть, сладко спать, интересно и с комфортом проводить время. Местные специалисты не без сложностей, но наращивают туристическую мышцу, прокачивая скиллы гостеприимства. Однако архитектор Владимир Шуляковский предлагает взглянуть на развитие туризма с неожиданного ракурса.

«А нужно ли развивать туризм любыми средствами и во что бы то ни стало?» - задает эксперт вопрос.

Он отмечает, что массовый туризм как явление имеет свои отрицательные стороны. Владимир Шуляковский говорит, что поселение с гипертрофированной туристической нагрузкой перестаёт быть самодостаточным экономическим субъектом, а жители превращаются в обслуживающий персонал.

«Стоимость жилья резко возрастает, делая его недоступным для местного населения, - перечисляет он негативные последствия высокой туристической привлекательности. - Среда обитания захламляется разнообразными объектами для обслуживания турпотока, обычно самодельного дизайна «под старину». Попсовые сувениры, развлечения типа: два притопа три прихлопа. Опошление имён исторических деятелей и персонажей бесконечным повторением и использованием их где надо и не надо. Эта беда на наших глазах происходит в Изборске и, отчасти, в Печорах».

Вряд ли Псков в обозримой перспективе откажется от развития индустрии гостеприимства, заявленной в качестве «новой нефти» для небогатого на другие ресурсы региона. «Псковская область всегда найдет своего путешественника», - заверяют в региональном правительстве. И с развитием отрасли на первый план выйдет именно такая задача — удовлетворить не только требования туристов, но и потребности местных.

Юлия Магера