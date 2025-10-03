Гостей по осени считают

С окончанием лета в Псковской области завершается высокий туристический сезон, любители познавательного туризма возвращаются на рабочие места и за парты, а на северный регион надвигаются холода. Впереди золотая осень в пушкинских местах, школьные каникулы — и на этом все, затишье до новогодних праздников. Завершение активного периода приема туристов — повод поговорить об уровне развития в регионе индустрии гостеприимства. Насколько соответствует реальности официальное число туристов? Как регион себя продвигает, в том числе, на международном рынке? Помогает ли в этом событийный календарь? Что мешает кратному усилению потока отдыхающих, а что нужно добавить в инфраструктуру для туристов? Ответы на эти вопросы обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера искала вместе с псковичами, работающими в разных сферах большой туротрасли.
Цифры в туризме — вещь лукавая. Официально за первую половину года область посетили 254 тысячи человек, это на 17% больше, чем годом ранее. То есть только за полгода народу в Псков приехало больше, чем живет постоянно в городе, население которого не дотягивает уже и до 200 тысяч. Насколько можно верить этим данным? Реальную картину они отражают не вполне, но не в смысле приписок, как это бывает в других отраслях. Туризм, скорее, славится «отписками», занижением действительных показателей.
«Официальные цифры необъективны, - утверждает председатель Союза туриндустрии Псковской области и директор турбюро «Континент» Светлана Баранова. - Статистику сдают коллективные средства размещения, а в них на сегодняшний день останавливается, пожалуй, даже не половина туристов, а существенно меньше. Арендовать квартиру стало настоящим трендом, но он не поддается учету: налоги не платятся, движение денежных средств растворяется. Совершенно точно можно сказать, что стало существенно больше индивидуальных туристов. Подтверждением тому и спрос на экскурсии по региону, и отсутствие билетов на «Ласточку» из Петербурга и московский поезд».
«Конечно, фактическое число туристов больше», - заверили издание и в правительстве Псковской области.
Так сколько же приехало? Этого никто не знает. Прикидывать можно только примерно и приблизительно, подсчитать досконально никто не возьмется. В частности, налоговые поступления от туризма еще в прошлом году выросли на 30% по сравнению с 2023 годом. Конечно, подросла и стоимость товаров с услугами на туристическом рынке, с которых отчисляются налоги, но налицо и другой рост – как минимум, трат путешественников в регионе, то есть того показателя, ради которого все и затевается.
Официальная статистика по числу приехавших конкретно в Псков в ближайшие годы будет расти мало. Дело в том, что город уперся в потолок размещения. Опять же, еще в прошлом году в гостиницы областного центра сообща преодолели психологический рубеж, заселив 304 тысячи человек (против 278 тысяч в 2023 году). В этом году к этой же отметке Псков подошел уже по итогам первых восьми месяцев. И все, это полная загрузка. Дополнительные объемы теперь способны дать только новые отели.
«Коллеги в других регионах прибавляют к официальным цифрам 30%, думаю, и для нас это будет справедливо, - говорит Кристина Кобызь, председатель комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию администрации города Пскова. - Очень вовремя появился пятизвездочный отель «Генрих», открылся бутик-отель «Псков». Теперь ждем «Космос», организаторы автобусных туров говорят, что для познавательного туризма «тройки» как раз и не хватает».
Еще одна гостиница с четырьмя звездами появится в главном корпусе бывшей ТЭЦ на набережной.
Что притягивает туристов в Псков? Увы, приходится констатировать, что это не объекты ЮНЕСКО и не проект «Серебряное ожерелье России», объединяющий туристические центры Северо-Запада. Про церкви из Списка всемирного наследия на Псковской Ленте Новостей недавно выходил подробный материал.
Если кратко, за шесть лет объекты так и не стали самостоятельной достопримечательностью, притягивающей поток туристов к своим стенам. В качестве вишенки на туристическом торте выступает и «Серебряное ожерелье», разве что гид скажет экскурсантам: «А еще у нас!» Если продолжать кулинарные аналогии, основа торта по-прежнему состоит из трех проверенных коржей: Псков, Печоры с Изборском, Пушкинские Горы.
«Первое, что отмечают туристы — очень богатое культурно-историческое наследие, - констатирует Кристина Кобызь. - Вокруг него развивается инфраструктура, появились смотровые площадки на набережной, кафе открывают террасы. Туристам комфортно и здорово, им нравится гулять по нашим паркам, скверам, нравится прекрасный квест по Барсикам. После него отмечают, как много есть прекрасных мест в стороне от Кремля, то есть отчасти мы снимаем с центра антропогенную нагрузку».
В правительстве Псковской области среди факторов, влияющих на развитие отрасли, нашему изданию назвали нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства». В том числе, благодаря ему появляются новые гостиницы. Только за два прошлых года через нацпроект было профинансировано 279 номеров в модульных отелях, еще 128 номеров должны будут появиться до 2027 года.
Растущее число индивидуальных туристов приводит к созданию для них автомобильных маршрутов. В Псковской области в их числе историко-культурный проект «Александр Невский – имя России», гастрономические — «С грохотом по фермам, или Глаза боятся, а руки делают», «Путешествие по псковским хуторам, яблочным садам и к ароматным пряникам», природно-экологический — «Природа памяти – Память природы».
Работы еще, конечно, много. Начиная с мелочей (из которых потом и складывается общее впечатление о регионе), вроде насыщения туристических троп информационными щитами, что вновь стало актуальным при ограничении работы мобильного интернета. Таких за этот сезон установили по городу 30 штук. А каждый год через областной и городской турцентры среди гостей распространяют 3000 бумажных брошюр об архитектуре, губернском прошлом, духовной истории.
«Туристы, отмечая размеренную атмосферу зеленого города, восстановленные музейные объекты, видят немножечко не то, о чем у нас душа болит. Говорят: "Ой, у вас даже заброшек нет". Мы-то знаем, что они есть. С этим нам еще предстоит справиться», - обрисовывает более масштабную задачу Кристина Кобызь.
Глобальная цель — сгладить сезонность. Пиковые загрузки отелей в теплое время года осенью и зимой оборачиваются заселением едва 30% номеров. Получается перекос. Летом событийная афиша насыщена настолько (каждые выходные — то фестиваль, то праздник), что общественный транспорт не может вместить всех желающих, а гостиницы — разместить.
Однако такие пиковые нагрузки сменяются провалами, например, в ноябре или феврале в отелях едва занята треть номеров. Кристина Кобызь рассказывает, что в этом году будет продолжено развитие бренда «Псков — город Рождества», для чего закупаются новые украшения, готовится концертная программа, «чтобы люди предвосхищали в Пскове праздники уже в начале декабря». Продолжается работа и над туркодом. В комплект к бронзовым фигуркам Барсиков и к снеткам на люках скоро добавится «новый бренд, который близок жителям и будет интересен туристам».
О том, что развитие туротрасли упирается в потолок жилищного вопроса, говорит и ресторатор Виталий Зайцев:
«Все еще недостаточно мест для бюджетного размещения. Гостиницы в высокий сезон переполнены, цены зашкаливают. Востребовано именно размещение гостей среднего уровня достатка».
Относительно профильной деятельности Виталий Зайцев считает, что местному общепиту целесообразно развиваться на местных же кулинарных традициях с использованием локальных продуктов. Например, в его ресторане «Примостье» подают «Чудскую скоблянку» с озерной рыбой, котлету из псковского сома, рыбный суп с судаком «По-псковски» на бульоне из снетка. В меню «Лёвена» можно встретить фермерские сыры халлуми, брюност, грюйер и трюфельную горгонзолу, блюда из сырья с местной улиточной фермы, «окушков» из Чудского озера. Судак и сом «заплывают» также в «Хельгу».
«В последнее время появляются фермерские продукты местного производства хорошего качества: сыры, овощи, мясо, рыба, мед. Активизировались местные пивовары, - говорит Виталий Зайцев о причинах такого изобилия. - Развитие гастротуризма привлечет, на мой взгляд, больше гостей в город и область».
«Нужно с информированием поработать, - подмечает Кристина Кобызь еще одно слабое место. - Когда туристы говорят: "Как у вас тут все прекрасно, а мы и не знали", - это значит, что нам следует больше стараться».
С этой целью в нынешнем году в регион привозили блогеров на «Медиаразведку» и устраивали автопробег. Псковичи рассказывали о себе на мероприятиях в соседней Беларуси и на международном туристическом форуме «Путешествуй!» в Москве, после чего область вошла в эко-систему «Discover Russia», то есть встала в ряд регионов, которые будут продвигать на зарубежных рынках под единым брендом.
В этом году новое дыхание получило в Пскове развитие водного туризма, на маршрут вышло судно «Иния» на 54 места с панорамным остеклением. Увы, пока оно не оправдало чаяний о запуске сообщения между областным центром и Талабскими островами, о чем Псковская Лента Новостей уже писала. Да и первая поломка спустя всего месяц после начала эксплуатации показывает, что движение по воде сопряжено со встречей множества ухабов.
«С начала навигации судно «Иния» еще ни разу не уходило с маршрута. Была исключительно вынужденная остановка, причиной которой стал сбой в работе датчиков, показывающих уровень топлива. Судно в тот же день вернулось самостоятельно к месту стоянки и утром следующего дня работало согласно штатному расписанию, - настаивают в правительстве региона. - Сдерживает динамичное развитие водного туризма отсутствие причальной инфраструктуры, однако улучшить данный фактор позволяет государственная поддержка по линии национального проекта «Туризм и гостеприимство». В текущем году в рамках грантового отбора было поддержано четыре проекта по созданию причальной инфраструктуры в регионе».
Нормальной работе предприятий туриндустрии порой мешает излишняя заорганизованность, говорит Светлана Баранова.
«Исходит она не от региональных властей, а от федеральных, - подчеркивает председатель Союза туриндустрии - Теперь у нас все в сплошных реестрах, турагенства и туроператоры, перевозчики и отели. Последние очень жалко: прошедший жаркий летний сезон совпал с собиранием бумажек для прохождения самооценки в Росаккредитации, без нее с 1 сентября работа стала бы нелегальной. Шел высокий сезон, а отельеры приводили в порядок документы по категории земель, правам собственности, по арендаторам, вывозу мусора и водопользованию».
По всему получается, что для равномерного развития глобальной индустрии гостеприимства равно важно внимание к трем китам, на которых она стоит. Это хлеб — общепит, зрелища — экскурсии, кров — средства размещения и, в целом, инфраструктура. Турист хочет вкусно есть, сладко спать, интересно и с комфортом проводить время. Местные специалисты не без сложностей, но наращивают туристическую мышцу, прокачивая скиллы гостеприимства. Однако архитектор Владимир Шуляковский предлагает взглянуть на развитие туризма с неожиданного ракурса.
«А нужно ли развивать туризм любыми средствами и во что бы то ни стало?» - задает эксперт вопрос.
Он отмечает, что массовый туризм как явление имеет свои отрицательные стороны. Владимир Шуляковский говорит, что поселение с гипертрофированной туристической нагрузкой перестаёт быть самодостаточным экономическим субъектом, а жители превращаются в обслуживающий персонал.
Вряд ли Псков в обозримой перспективе откажется от развития индустрии гостеприимства, заявленной в качестве «новой нефти» для небогатого на другие ресурсы региона. «Псковская область всегда найдет своего путешественника», - заверяют в региональном правительстве. И с развитием отрасли на первый план выйдет именно такая задача — удовлетворить не только требования туристов, но и потребности местных.
Юлия Магера