Позови меня тихо на «Инию»

Состоявшийся сегодня запуск прогулочного судна «Иния» с рейсами по реке Великой и Псковскому озеру дает робкую надежду на восстановление пассажирского судоходства. Из-за его утраты и вызвало такой ажиотаж событие, которое при прочих вводных, осталось бы рядовым и заслуживающим упоминания в формате пресс-релиза. Такой точки зрения придерживается обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера. В своей авторской колонке она анализирует состояние судоходной инфраструктуры, вспоминает о днях ее расцвета и закидывает с борта новой лодки удочку в светлое завтра.
«Иния» на Великой.
Мы начинаем урок географии. Псковско-Чудское озеро - четвертое по величине в Европе. Обширнее только Ладожское, Онежское и шведское Венерн. Впадающая в наше озеро судоходная река Великая вытекает в виде Нарвы, а та катит свои воды прямиком в Балтику. На этом урок географии заканчивается. Общеизвестные факты привожу только для того, чтобы стало яснее: имея такое богатство, мы совсем им не пользуемся.
Сегодня в этом направлении сделан крошечный шаг. Я про запуск судна «Иния». Если верить расписанию, в первый день ему предстоит совершить четыре рейса. Трижды отчалить от специально для него оборудованного причала у парка аттракционов в Корытове, дойти до Снятной горы и вернуться обратно. На четвертый раз совершить предзакатный вояж в Псковское озеро.
Теплоход «Псков», катавший пассажиров до Снятной горы и обратно еще до появления «Инии».
Увы, пока без захода на Талабские острова. Такого маршрута остро не хватает псковичам, жителям архипелага и туристам. Пока что с этим трудно, ой, как трудно. Уйти по воде из города прямо на Залит или Белов можно, разве что, на акватакси за оверпрайс. Ценнички кусь-кусь.
Более гуманный для кошелька способ попасть на острова — сесть на один из пассажирских катеров, что принадлежат Псковскому району. Однако причаливают они к берегу в деревне Толбица перед устьем Великой. До деревни надо еще добраться. Это проблематично и для местных жителей без собственного авто, а уж тем более для туристов, основной поток которых генерирует «Ласточка» из Питера.
Талабы - три острова в приграничном Псковском озере. Один необитаем, служит своего рода подставкой для опоры ЛЭП. Остров имени Залита представляет собой большую деревню, окруженную водой. Главные достопримечательности - домик, где жил старец Николай Гурьянов, и могила священника. Есть ресторанчик. Вдоль улиц местные жители продают копченых лещей и судаков, расписанные камушки. Остров имени Белова больше привлекает любителей природы, на нем растет дивной красоты и чистоты лес, совсем немного жилья, есть несколько гостевых домиков.
Внутри «Инии». Фото со страницы в соцсетях министра туризма Псковской области Марины Егоровой.
Локация может стать ответом на вопрос, который много лет ищут в туриндустрии: как увеличить количество дней, проведенных туристами в Псковской области? Потому что путешественники везут извне деньги, вливая их в скудную экономику региона. Первое, что нужно сделать для полноценного включения Талаб в индустрию гостеприимства — наладить транспортное сообщение. К тому же, количеством рейсов можно регулировать число посетителей островов, соблюдая баланс между их сохранностью и экономически эффективным использованием.
Есть еще бытовая сторона обыденной частной жизни. Регулярное пассажирское сообщение между Псковом и Талабами позволило бы жителям островов беспроблемно добираться до областной столицы со всей ее инфраструктурой.
У жителей островов Колпина и Каменка в том же Псковском озере нет и этого. Там просто деревни без особых достопримечательностей, да еще и погранзона. Так что туристов нет. Как и нормальной связи с большой землей.
В пятницу, субботу и воскресенье к островам к островам Колпина и Каменка ходит старенький катер «Обозерье».
Недавно жители семи деревень с островов пожаловались в прокуратуру на свою оторванность от цивилизации. Псковский транспортный прокурор Сергей Моисеев 1 июля сообщил островитянам, что вышел в суд с иском, с помощью которого рассчитывает понудить администрацию Печорского округа «принять меры к организации надлежащего транспортного обслуживания населения вышеуказанных островов». Можно прогнозировать, что с большой долей вероятности суд признает бездействие администрации незаконным и возложит на нее обязанность принять меры. Самостоятельно муниципалитету будет с этой ситуацией не справиться, потребуется помощь старших товарищей из области.
Трансграничный статус Псковско-Чудского озера — важный нюанс, который нужно учитывать при организации водных активностей. Но вряд ли этот статус является серьезным препятствием. Только-то и надо чуть более тщательно подойти к организации процесса. А там, кто знает, возможно, в недалеком будущем особенность географического положения и вовсе станет точкой роста, которую все пытается нащупать экономика региона. Тут речь уже не столько о пассажирских перевозках, сколько о строительстве полноценной портовой инфраструктуры где-то в районе Гдова, стыкующейся с железной дорогой. Это не фантазии автора, вынашивался такой проект в советское время, да и в наши дни к нему возвращались. Возможно, однажды с проектных папок стряхнут пыль, что здорово встряхнет экономику региона.
В целом, нормальное пассажирское сообщение по Великой, Псковскому и Чудскому озерам — то, чего остро не хватает региону. Во всем мире реки используются как транспортные артерии. Да и предки современных псковичей не зря поселились по берегам полноводной реки, кормившей в прямом смысле — рыбой, и фигурально, когда в Средние века по воде через Псков шли купеческие караваны (и однажды стоящее на приколе у псковских стен судно упустило из своих трюмов крокодилов, что породило легенду об их обитании в Великой).
Еще в 1843 году Псков и Дерпт (современный эстонский Тарту) связал первый пассажирский пароход, со временем их число увеличивалось. В советское время псковичей и эстонцев связывали «Заря» и «Ракета», делавшие остановки по всему пути следования. А сейчас по воде не добраться даже и до Гдова, какие уж тут международные перевозки.
В прошлом году, рассказывая о прибытии в Псковскую область «Инии», мы затрагивали историю пассажирских перевозок по Великой и Псковско-Чудскому озеру. Тогда же упоминали печальную судьбу речного порта, павшего тридцать лет назад жертвой деятельности «эффективных менеджеров».
Сейчас на месте порта качается по волнам «гидрошалман», как метко окрестил кто-то из комментаторов плавучее кафе. Редкие пассажирские суда швартуются на правом берегу Великой. Это теплоходы «Псков» и «Буревестник» (прогулка по реке — 800 рублей). Там же без всякой помпы появился причал крошечных «Сполоха» и «Снетогора» (700 рублей за билет).
Еще в 2022 году стало известно о проектировании «Инии» для Пскова на калининградских «Ушаковских верфях» Объединенной судостроительной корпорации. Название дал речной дельфин, живущий в Амазонке. Судно закрытое, с панорамным остеклением, безбарьерной средой и туалетом, вмешает 54 пассажира, его длина — без малого 25 метров, осадка — 0,5 метра, скорость развивает до 30 км/ч. Основное предназначение — экскурсионные прогулки и пассажирское сообщение. Судно купили в лизинг за 140 млн рублей, расходы целиком несет областной бюджет.
«Иния» прибыла в Псковскую область еще в прошлом мае, но предыдущий навигационный сезон пропустила. Вакуум информации о причинах долгой подготовки породил слухи дикие и нелепые, вроде того, что стоит судно в ангаре с перебитыми стеклами. Внезапно на прошлой неделе судно величественно пошло по реке. Далее последовало объявление о начале регулярных перевозок.
Теперь все взоры устремлены на «Инию» как на символ возможного возрождения. Да, кто-то скажет, что запуск судна — показуха и имитация, не ведущая к решению проблемы на системном уровне. Дескать, замах на рубль (точнее, на 140 млн рублей, в которые обходится лизинг судна) — удар на копейку. Отметят, что новинка копирует маршруты частных теплоходов и катеров, уже катающих публику по Великой. Что цена билета выше, чем у коммерческих перевозчиков, и сопоставима она с поездкой до Питера на «Ласточке». Что странным выглядит выбор места для причала у парка аттракционов, не просто в стороне от привычных мест посадки на другие немногочисленные прогулочные суда, швартующиеся у Кремля, а даже на противоположном берегу Великой. Что можно прийти на речную прогулку по расписанию и остаться стоять «на берегу в синем платье», потому что предусмотрена возможность полной фрахтовки судна, и эта двойственность функций может здорово навредить репутации и привести к путанице.
Вся инфраструктура речных пассажирских перевозок в Пскове в одном кадре. На переднем плане причалы теплоходов «Псков» и «Буревестник», за ними швартуются лодки «Снетогор» и «Сполох». На противоположном берегу плавучее кафе маркирует место, где раньше существовал речной порт. Вдали виднеется колесо обозрения, под которым обустроили причал для «Инии».
Другие возразят, мол, хорошо хоть такое запустили. С нуля восстанавливать утраченное в годы лихолетья речное и озерное судоходство — задача под звездочкой. Решение ее не может быть простым и быстрым.
Мы будем реалистами и станем смотреть на конкретные факты. Все объявления о выходе «Инии» на маршрут обвешаны плашками «в тестовом режиме». Ну, посмотрят сейчас, что судно в состоянии бороздить водные просторы промеж псковских далей, и, наконец, запустят его по тому маршруту, которого очень многие ждут от дорогостоящей покупки: от Псков до Талаб и обратно, каждый день с твердым расписанием. Надо же с чего-то начинать.
Юлия Магера