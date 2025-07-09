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Блоги / Юлия Магера

Позови меня тихо на «Инию»

09.07.2025 14:41|ПсковКомментариев: 0

Состоявшийся сегодня запуск прогулочного судна «Иния» с рейсами по реке Великой и Псковскому озеру дает робкую надежду на восстановление пассажирского судоходства. Из-за его утраты и вызвало такой ажиотаж событие, которое при прочих вводных, осталось бы рядовым и заслуживающим упоминания в формате пресс-релиза. Такой точки зрения придерживается обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера. В своей авторской колонке она анализирует состояние судоходной инфраструктуры, вспоминает о днях ее расцвета и закидывает с борта новой лодки удочку в светлое завтра.

 

«Иния» на Великой.

Мы начинаем урок географии. Псковско-Чудское озеро - четвертое по величине в Европе. Обширнее только Ладожское, Онежское и шведское Венерн. Впадающая в наше озеро судоходная река Великая вытекает в виде Нарвы, а та катит свои воды прямиком в Балтику. На этом урок географии заканчивается. Общеизвестные факты привожу только для того, чтобы стало яснее: имея такое богатство, мы совсем им не пользуемся.

Сегодня в этом направлении сделан крошечный шаг. Я про запуск судна «Иния». Если верить расписанию, в первый день ему предстоит совершить четыре рейса. Трижды отчалить от специально для него оборудованного причала у парка аттракционов в Корытове, дойти до Снятной горы и вернуться обратно. На четвертый раз совершить предзакатный вояж в Псковское озеро.

Теплоход «Псков», катавший пассажиров до Снятной горы и обратно еще до появления «Инии».

Увы, пока без захода на Талабские острова. Такого маршрута остро не хватает псковичам, жителям архипелага и туристам. Пока что с этим трудно, ой, как трудно. Уйти по воде из города прямо на Залит или Белов можно, разве что, на акватакси за оверпрайс. Ценнички кусь-кусь.

Более гуманный для кошелька способ попасть на острова — сесть на один из пассажирских катеров, что принадлежат Псковскому району. Однако причаливают они к берегу в деревне Толбица перед устьем Великой. До деревни надо еще добраться. Это проблематично и для местных жителей без собственного авто, а уж тем более для туристов, основной поток которых генерирует «Ласточка» из Питера.

В итоге, грандиозный потенциал Талабских островов пропадает втуне.

Талабы - три острова в приграничном Псковском озере. Один необитаем, служит своего рода подставкой для опоры ЛЭП. Остров имени Залита представляет собой большую деревню, окруженную водой. Главные достопримечательности - домик, где жил старец Николай Гурьянов, и могила священника. Есть ресторанчик. Вдоль улиц местные жители продают копченых лещей и судаков, расписанные камушки. Остров имени Белова больше привлекает любителей природы, на нем растет дивной красоты и чистоты лес, совсем немного жилья, есть несколько гостевых домиков.

Внутри «Инии». Фото со страницы в соцсетях министра туризма Псковской области Марины Егоровой.

Локация может стать ответом на вопрос, который много лет ищут в туриндустрии: как увеличить количество дней, проведенных туристами в Псковской области? Потому что путешественники везут извне деньги, вливая их в скудную экономику региона. Первое, что нужно сделать для полноценного включения Талаб в индустрию гостеприимства — наладить транспортное сообщение. К тому же, количеством рейсов можно регулировать число посетителей островов, соблюдая баланс между их сохранностью и экономически эффективным использованием.

Есть еще бытовая сторона обыденной частной жизни. Регулярное пассажирское сообщение между Псковом и Талабами позволило бы жителям островов беспроблемно добираться до областной столицы со всей ее инфраструктурой.

У жителей островов Колпина и Каменка в том же Псковском озере нет и этого. Там просто деревни без особых достопримечательностей, да еще и погранзона. Так что туристов нет. Как и нормальной связи с большой землей.

В пятницу, субботу и воскресенье к островам к островам Колпина и Каменка ходит старенький катер «Обозерье».

Недавно жители семи деревень с островов пожаловались в прокуратуру на свою оторванность от цивилизации. Псковский транспортный прокурор Сергей Моисеев 1 июля сообщил островитянам, что вышел в суд с иском, с помощью которого рассчитывает понудить администрацию Печорского округа «принять меры к организации надлежащего транспортного обслуживания населения вышеуказанных островов». Можно прогнозировать, что с большой долей вероятности суд признает бездействие администрации незаконным и возложит на нее обязанность принять меры. Самостоятельно муниципалитету будет с этой ситуацией не справиться, потребуется помощь старших товарищей из области.

Эта ситуация — яркий штрих к иллюстрации состояния водного сообщения. Какое там развитие, международные перевозки, турпотоки и круизы. Тут людям элементарно к врачу не записаться.

Трансграничный статус Псковско-Чудского озера — важный нюанс, который нужно учитывать при организации водных активностей. Но вряд ли этот статус является серьезным препятствием. Только-то и надо чуть более тщательно подойти к организации процесса. А там, кто знает, возможно, в недалеком будущем особенность географического положения и вовсе станет точкой роста, которую все пытается нащупать экономика региона. Тут речь уже не столько о пассажирских перевозках, сколько о строительстве полноценной портовой инфраструктуры где-то в районе Гдова, стыкующейся с железной дорогой. Это не фантазии автора, вынашивался такой проект в советское время, да и в наши дни к нему возвращались. Возможно, однажды с проектных папок стряхнут пыль, что здорово встряхнет экономику региона.

В целом, нормальное пассажирское сообщение по Великой, Псковскому и Чудскому озерам — то, чего остро не хватает региону. Во всем мире реки используются как транспортные артерии. Да и предки современных псковичей не зря поселились по берегам полноводной реки, кормившей в прямом смысле — рыбой, и фигурально, когда в Средние века по воде через Псков шли купеческие караваны (и однажды стоящее на приколе у псковских стен судно упустило из своих трюмов крокодилов, что породило легенду об их обитании в Великой).

Еще в 1843 году Псков и Дерпт (современный эстонский Тарту) связал первый пассажирский пароход, со временем их число увеличивалось. В советское время псковичей и эстонцев связывали «Заря» и «Ракета», делавшие остановки по всему пути следования. А сейчас по воде не добраться даже и до Гдова, какие уж тут международные перевозки.

В прошлом году, рассказывая о прибытии в Псковскую область «Инии», мы затрагивали историю пассажирских перевозок по Великой и Псковско-Чудскому озеру. Тогда же упоминали печальную судьбу речного порта, павшего тридцать лет назад жертвой деятельности «эффективных менеджеров».

Сейчас на месте порта качается по волнам «гидрошалман», как метко окрестил кто-то из комментаторов плавучее кафе. Редкие пассажирские суда швартуются на правом берегу Великой. Это теплоходы «Псков» и «Буревестник» (прогулка по реке — 800 рублей). Там же без всякой помпы появился причал крошечных «Сполоха» и «Снетогора» (700 рублей за билет).

Так что пока запуск «Инии», прогулочной лодки на полсотни пассажиров, становится одной из главных вех инфраструктурного развития последней пятилетки. Да, вот так, ни много, ни мало. Доказательством тому — жадность, с которой аудитория, поглощала новости о проекте или придумывала собственные.

Еще в 2022 году стало известно о проектировании «Инии» для Пскова на калининградских «Ушаковских верфях» Объединенной судостроительной корпорации. Название дал речной дельфин, живущий в Амазонке. Судно закрытое, с панорамным остеклением, безбарьерной средой и туалетом, вмешает 54 пассажира, его длина — без малого 25 метров, осадка — 0,5 метра, скорость развивает до 30 км/ч. Основное предназначение — экскурсионные прогулки и пассажирское сообщение. Судно купили в лизинг за 140 млн рублей, расходы целиком несет областной бюджет.

«Иния» прибыла в Псковскую область еще в прошлом мае, но предыдущий навигационный сезон пропустила. Вакуум информации о причинах долгой подготовки породил слухи дикие и нелепые, вроде того, что стоит судно в ангаре с перебитыми стеклами. Внезапно на прошлой неделе судно величественно пошло по реке. Далее последовало объявление о начале регулярных перевозок.

Теперь все взоры устремлены на «Инию» как на символ возможного возрождения. Да, кто-то скажет, что запуск судна — показуха и имитация, не ведущая к решению проблемы на системном уровне. Дескать, замах на рубль (точнее, на 140 млн рублей, в которые обходится лизинг судна) — удар на копейку. Отметят, что новинка копирует маршруты частных теплоходов и катеров, уже катающих публику по Великой. Что цена билета выше, чем у коммерческих перевозчиков, и сопоставима она с поездкой до Питера на «Ласточке». Что странным выглядит выбор места для причала у парка аттракционов, не просто в стороне от привычных мест посадки на другие немногочисленные прогулочные суда, швартующиеся у Кремля, а даже на противоположном берегу Великой. Что можно прийти на речную прогулку по расписанию и остаться стоять «на берегу в синем платье», потому что предусмотрена возможность полной фрахтовки судна, и эта двойственность функций может здорово навредить репутации и привести к путанице.

Вся инфраструктура речных пассажирских перевозок в Пскове в одном кадре. На переднем плане причалы теплоходов «Псков» и «Буревестник», за ними швартуются лодки «Снетогор» и «Сполох». На противоположном берегу плавучее кафе маркирует место, где раньше существовал речной порт. Вдали виднеется колесо обозрения, под которым обустроили причал для «Инии».

Другие возразят, мол, хорошо хоть такое запустили. С нуля восстанавливать утраченное в годы лихолетья речное и озерное судоходство — задача под звездочкой. Решение ее не может быть простым и быстрым.

Мы будем реалистами и станем смотреть на конкретные факты. Все объявления о выходе «Инии» на маршрут обвешаны плашками «в тестовом режиме». Ну, посмотрят сейчас, что судно в состоянии бороздить водные просторы промеж псковских далей, и, наконец, запустят его по тому маршруту, которого очень многие ждут от дорогостоящей покупки: от Псков до Талаб и обратно, каждый день с твердым расписанием. Надо же с чего-то начинать.

Юлия Магера

Источник: Псковская Лента Новостей
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