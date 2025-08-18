Культура

Зачем Пскову ЮНЕСКО

Шесть лет назад - летом 2019 года частью Всемирного наследия ЮНЕСКО стали храмы древнего Пскова. В список вошли 10 из 18 объектов культурного наследия, изначально включенных в номинационное досье. В связи с этим региональные власти говорили о намерении продолжить работу по увеличению числа местных памятников, включенных в этот престижный перечень.

О том, проводится ли работа по расширению списка памятников ЮНЕСКО в Пскове, в каком состоянии находятся не попавшие в перечень объекты, и помогает ли высокий статус популяризации и сохранению для будущих поколений храмов Псковской архитектурной школы, узнала Псковская Лента Новостей.

Десять из восемнадцати

Храмы псковской архитектурной школы - объект, включающий в себя 10 памятников церковной архитектуры Пскова XII - начала XVII веков - был внесён в список Всемирного наследия решением 43-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в июле 2019 года.

В список Всемирного наследия ЮНЕСКО включены 10 памятников: собор Иоанна Предтечи Ивановского монастыря, 1240 г., ансамбль Спасо-Мирожского монастыря: Преображенский собор XII в., ансамбль Снетогорского монастыря: собор Рождества Богородицы XVI в. (уточн. дата 1313 г.), церковь Михаила Архангела с колокольней, XIV в., церковь Покрова от Пролома, XV-XVI вв., церковь Косьмы и Дамиана с Примостья, остатки колокольни, ворота и ограда XV-XVII вв., церковь Георгия со Взвоза, 1494 г., церковь Богоявления со звонницей, 1489 г., церковь Николы со Усохи, XVI в. и церковь Василия на горке, XV в.

Попытки сделать памятники древнего Пскова объектами ЮНЕСКО предпринималось с начала 2000-х годов. В то время в составе номинации «Великий Псков» был не только исторический центр города, но также его древние окрестности - Будник, Выбуты, Изборск.

Работа над новой номинацией, получившей название «Памятники Древнего Пскова», началась в 2015 году. В заявку вошли 18 объектов, расположенных в основном в историческом центре. «Дело в том, что в номинации хотели представить все функциональные типы псковской средневековой архитектуры - не только храмы, но и крепостные сооружения (Гремячая и Покровская башни), и гражданское зодчество (Приказная палата, Поганкины палаты). Но эти объекты не вошли в номинацию по разным причинам. Во-первых, в некоторые из памятников было внесено много изменений, а основными критериями для включения в список ЮНЕСКО являются подлинность и целостность. Во-вторых, важно окружение, которое влияет на восприятие памятника. Например, по поводу Покровской башни международные эксперты сразу отметили, что среда испорчена домом на площади Героев-десантников», - пояснила председатель регионального отделения ВООПИиК Ирина Голубева.

Не вошли в список Всемирного наследия 8 памятников: Покровская башня, XV в., Гремячая башня, XVI в., ансамбль Кремля: Троицкий кафедральный собор с колокольней, XVII в., 1830 г., Приказная палата, XVII в., Поганкины палаты, XVII в.; церковь Петра и Павла с Буя, XVI в., церковь Старое Вознесение, XV в., церковь Успения с Пароменья со Звонницей, 1521 г.

Но и включение 10 памятников стало важным событием, свидетельством признания псковского зодчества на мировом уровне и поводом не только для гордости, но и для дальнейшей работы по восстановлению и сохранению других псковских объектов культурного наследия, чтобы они в дальнейшем тоже могли соответствовать строгим критериям ЮНЕСКО.

«Мы не ограничиваемся перечисленными объектами, и в перспективе займёмся расширением списка», - цитирует одно из псковских СМИ губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. По его словам, с объектами «второй волны» предстоит «серьезная работа, которая требует значительных средств».

Фрески Мелетово и пушкинский ландшафт

С 2019 года о новых попытках внести псковские памятники в список Всемирного наследия слышно не было. Тем не менее, как рассказали в региональном министерстве культурного наследия, такая работа ведется специально созданной в составе НПЦ по охране памятников Службой управления объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.

«Сотрудники нашего отдела работали с двумя крупнейшими федеральными музеями: Псковским музеем-заповедником и Пушкинским заповедником. Начинали мы с подготовки заявок на включение в предварительный список на национальном уровне, и когда с коллегами из псковского музея стали рассматривать вопрос, какой объект мог бы войти в этот список, мы вернулись к церкви Успения в Мелетово. Почему вернулись? Этот памятник входил в состав номинационных документов по псковским объектам еще в 2002 году», - рассказала руководитель Службы управления объектом всемирного наследия ЮНЕСКО Мария Лисенкова.

По ее словам, в составе объекта Всемирного наследия «Храмы псковской архитектурной школы» - два прекрасных храма с монументальной живописью: Преображенский собор Спасо-Мирожского монастыря XII века и собор Рождества Пресвятой Богородицы Снетогорского монастыря XIV века. «И как раз церковь в Мелетово с живописью XV века дополняет «картину мира» монументальной живописи на территории Псковской области. Учитывая, что в церкви в Мелетово достаточно большой процент сохранности живописи, было принято коллегиальное решение начать работу или по включению ее как отдельного памятника, или по расширению нашей номинации «Храмы псковской архитектурной школы», - отметила она.

Следующим объектом, который был рассмотрен для включения в предварительный список, стал «Пушкинский литературный ландшафт», предложенный Пушкинским заповедником. «Музей поэта в Михайловском - это не просто место памяти Александра Сергеевича Пушкина, это прекрасный ландшафт, который отсылает к XIX веку, это прекрасная русская природа, псковские дали, которые вдохновляли на создание многих известных произведений. Поэтому появилось такое название», - пояснила она.

В отношении восьми не вошедших в список ЮНЕСКО памятников также ведется планомерная работа по их сохранению. Служба управления объектом всемирного наследия ЮНЕСКО проводит ее «в плотной связке» на уровне консультаций, профессионального общения со специалистами Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачева и Межобластного научно-реставрационного художественного управления в Москве. Причем, деятельность ведется не только в части привлечения федеральных средств, но и текущего содержания памятников совместно с пользователем.

Мария Лисенкова отметила, что работа по включению псковских объектов в список всемирного наследия ЮНЕСКО - системная и долгая. Она напомнила, что предыдущий этап, результатом которого стало присвоение статуса 10 храмам Псковской архитектурной школы, длился почти 20 лет.

Уточним, что эта работа проходила с длительными перерывами и финансировалась недостаточно регулярно. Даже итоговое номинационное досье, подготовленное псковскими специалистами, было завершено уже под «шапкой» Института природного и культурного наследия им. Д. С. Лихачева.

Важно беречь среду

Но так ли важен статус памятника ЮНЕСКО? Еще в 2019 году многие эксперты подчеркивали, что в первую очередь - это обязательства и ответственность. Но с другой стороны, принадлежность памятников к всемирному наследию помогает, в том числе, привлекать финансирование на ремонтные и реставрационные работы. Так, в храме Косьмы и Дамиана с Примостья в 2023 году завершены реставрационные работы, проводится реставрация церкви Николы со Усохи. Также разработана научно-проектная документация в отношении Преображенского собора, собора Рождества Богородицы, церкви Михаила Архангела.

Поэтому Псковское областное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры также считает необходимой работу над расширением списка псковских памятников ЮНЕСКО.

«Могу говорить от имени ВООПИиК - как от региональной организации, так и от имени Центрального Совета, членом которого я являюсь, что это только приветствуется», - сказала председатель регионального отделения общественной организации Ирина Голубева.

По ее словам, увеличение числа включенных в список ЮНЕСКО памятников будет способствовать сохранению культурного наследия в целом. Причем, речь идет не только об объектах, получивших этот статус, но и о многих других. «Для внесения в список ЮНЕСКО выбираются эталонные объекты. И мы надеемся, что забота об этих объектах, наших памятниках природы, гражданского и крепостного зодчества, будет распространяться и на другие памятники, которые создают среду для них. Мы за расширение списка ЮНЕСКО - с надеждой, что улучшится ситуация не только для этих объектов, но и для других, которые находятся рядом», - пояснила она.

Ирина Голубева обратила внимание на то, что 10 псковских храмов, которые стали частью всемирного наследия, «в лучшем положении, чем другие». Но в то же время она отмечает необходимость контроля за техническим состоянием и за средой памятников ЮНЕСКО. «Несмотря на статус, нарушения периодически происходят», - заметила она.

Например, собору Рождества Иоанна Предтечи в Пскове, пользователем которого является Крыпецкой монастырь, необходима система водоотведения. Памятник периодически подвергается воздействию паводковых вод.

Другая проблема, по словам Ирины Голубевой, связана с озеленением территории возле памятников. «Перед входом в церковь Покрова и Рождества Пресвятой Богородицы, которая находится возле Покровской башни, около каменных крестов, посадили ель. Она уже выросла, и теперь попробуйте сфотографируйте фасад без этой елки. Она еще не очень большая, но уже мешает», - сказала руководитель общественной организации.

Ирина Голубева отметила, что озеленение должно быть четко продуманным. «Против цветов, стриженых кустиков никто не возражает. Но не дело, когда деревья начинают визуально воздействовать на фасад памятника. Те же туи перед фасадом Мирожского монастыря скоро закроют всю линию Северного корпуса, и важнейший для панорамы Пскова ансамбль с собором – объектом ЮНЕСКО, просто исчезнет из поля зрения», - считает эксперт.

Поэтому, по мнению председателя регионального отделения ВООПИиК, важно не только заботиться о самом памятнике, но и беречь среду вокруг него.

Сумасшедший интерес и стандартный ответ

Еще один плюс статуса ЮНЕСКО - о псковских храмах узнали во всем мире. И в Псков теперь стремятся туристы и паломники прикоснуться к святыням. Правда, пока на интерес к псковским храмам нет адекватного ответа, считает искусствовед, преподаватель, экскурсовод Тамара Шулакова: «Интерес к Пскову сумасшедший. А мы на этот интерес отвечаем стандартно. Огромная проблема Пскова - в том, что он не может себя показать».

«Я все-таки теоретик и искусствовед, а гид - в очень малой степени. Но какая-то «наблюденность» у меня есть, и она, к сожалению, печальная. Для того, чтобы храмы имели бОльшую посещаемость и были стабильно интересны широкому кругу экскурсантов, просто должна быть элементарная работа», - отметила она.

По ее словам, нужно чтобы объекты ЮНЕСКО вошли в специальные туристические маршруты, которые «предлагались бы на всех сайтах, в том числе имеющих отношение к областной и районной и прочей администрациям». «Я этого не вижу. Но вижу много лет один и тот же ключевой маршрут, когда меня спрашивают: «Мы не раз уже были в Пскове, мы посмотрели Изборск, Печоры и Пушкинские Горы. А что у вас еще смотреть?». Это из года в год повторяющийся вопрос. Что это означает? Что люди плохо понимают Псков? Нет, это означает, что мы отвратительно работаем в этом плане. Мы не сосредотачиваем туризм на показе города», - подчеркнула она, отметив, что есть проблемы в подготовке экскурсоводов: «Мы учим экскурсоводов по конкретным маршрутам. Это Псков - Изборск - Печоры - Пушкинские Горы. И больше, в принципе, ничему».

Что касается показа храмов, Тамара Шулакова предположила, что, возможно, нам «просто не хочется показывать, как мы по-настоящему храним памятники»: «В этом году 560 лет фрескам Мелетово. Там архитектура блистательная в обоих храмах ансамбля, и фрески есть. И если Мелетово - лучшее, что мы можем представить, то у меня вопрос: почему мы это никак не можем показать? У нас указателей даже на Мелетово нет. В принципе вы не доедете до храмов, а если и доедете, то увидите, что, конечно, один храм XV века более-менее под присмотром. А второй рушится на ваших глазах».

По ее словам, Мелетово должно войти «без разговоров» в список ЮНЕСКО. Искусствовед не умаляет заслуги тех, «кто в 2019-м году проделал героическую работу», однако, считает, Псков мог бы войти в список ЮНЕСКО как ансамбль. «Тогда бы все его храмы древние, палаты и крепости стали частью всемирного наследия. А сейчас приходится по одному их протягивать», - сказала она.

«Ансамблем ЮНЕСКО при всем уважении к нашей архитектуре Псков стать не мог. Потому что мы в центре города насовали неизвестно что рядом с памятниками, испортили чистоту видовых перспектив», - пояснила Тамара Шулакова, напомнив, например, о 16-тиэтажках, которые видны на горизонте в месте слияния Великой и Псковы.

Не количество, а качество

Другое мнение относительно необходимости расширять список ЮНЕСКО высказала вице-президент Национального комитета ИКОМОС России (Международный Совет памятников и достопримечательных мест /ICOMOS/- прим.ред.) Елена Яковлева.

«Что касается вопроса о расширении псковской номинации, мне кажется, сегодня он не самый актуальный. Выдающаяся историко-культурная ценность произведений псковской средневековой архитектурной школы, представленной десятками объектов, - бесспорна. Восемнадцать из них, на национальном уровне, уже имеют самые высшее звание «особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации» и не нуждаются в дополнительном признании и защите. «Гораздо важнее подумать о дальнейшей работе с объектами, которые уже включены в состав всемирного наследия», - сказала она.

По словам Елены Яковлевой, включение 10 псковских храмов в список ЮНЕСКО было не завершением непростого пути, а только началом не менее сложной и длинной дороги по выстраиванию особой системы охраны и продвижения этих памятников, выстраиванию устойчивого развития их территории. В соответствии Конвенцией о всемирном наследии 1972 года, участником которой Россия является по правопреемству от СССР, страны-участницы берут на себя ответственность за сохранение исключительной универсальной ценности объекта для будущих поколений.

«Прошло уже 6 лет со времени включения наших памятников в состав всемирного наследия, но мало что изменилось и далеко не все обязательства и рекомендации экспертов выполнены… Необходима корректировка границ особой буферной зоны нашей номинации, разработка и утверждение ее особого правового режима, увязка этих данных с документацией градостроительного развития. Предстоит работа по совершенствованию системы управления нашим непростым объектом, с учетом его исторического назначения и расположения в современном городе. Постоянного креативного «обновления» требуют вопросы социального взаимодействия всех заинтересованных сторон, развития туризма, брендирования, управления рисками, в том числе транспортными потоками», - сказала Елена Яковлева.

Эксперт заметила, что, даже если бы только один объект попал в список ЮНЕСКО, этого было бы достаточно: «Он работал бы своеобразным локомотивом, причем для всего региона, который потянул бы за собой и повышение туристической привлекательности, и раскрытие дополнительных ресурсов устойчивого развития территории, и мотивацию для совершенствования системы охраны памятников и их территорий, и выстраивание общественного диалога. Так что считаю, что сейчас нужно не на количество работать, а на качество охраны, популяризации и продвижения этих объектов».

Особенно это касается регулирования строительно-хозяйственной активности в буферной зоне объектов ЮНЕСКО. «Для Пскова это наиважнейший вопрос с длительной историей. Координация и баланс развития и сохранения – одна из главных задач современного мира и управляющих структур объектов всемирного наследия. Наличие в городе всемирного наследия уже определяет приоритеты для возможностей и формата нового строительства. Его надо обсуждать и анализировать на предмет отсутствия угроз выдающейся универсальной ценности объектов ЮНЕСКО открыто и как можно раньше, а потом уже принимать решения о допустимости того или иного нового проекта в историческом центре города и в буферных зонах окружения ценных памятников», - отметила Елена Яковлева.

Эксперт не считает, что нужно сожалеть о том, что не все объекты культурного наследия из номинации получили статус памятника ЮНЕСКО. «Российская система охраны наследия - одна из самых серьезных. Нам ничего не мешает, хранить наши памятники так, чтобы они засверкали жемчужинами на любом международном уровне. Возможно, пришла пора подумать и о своем отечественном Списке, который станет столь же престижным и значимым, как Список наследия ЮНЕСКО», - уверена она.

Подводя итог сказанному выше, можно отметить, что включение псковских храмов в список ЮНЕСКО - это несомненное достижение для Пскова. Статус объекта всемирного наследия позволяет привлечь внимание к псковским памятникам и дополнительное финансирование на их реставрацию. А вот работа по добавлению новых объектов в список ЮНЕСКО, по мнению наших экспертов, не настолько значима. Гораздо важнее - сохранить, благоустроить и достойно представить туристам уже имеющиеся у нас объекты культурного наследия.

Светлана Синцова

Фото из архива ПЛН