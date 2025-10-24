Туризм

В российские гостиницы разрешат заселяться по водительским правам

Правительство изменило правила регистрации в отелях.

С сегодняшнего дня гости могут заселяться по заграничному паспорту, пишет «Газета.ру» в своем Telegram-канале. С 2026 года можно будет въезжать в номер по водительскому удостоверению.

В кабмине подчеркнули, что нововведение сделает процесс заселения в отели более удобным для граждан. Для гостиниц разработан четкий регламент действий на случай технических сбоев, что исключает правовые риски для бизнеса.

Техническое обеспечение приема водительских прав возложено на МВД. Информационные системы министерства будут в режиме реального времени проверять подлинность удостоверений через базы Госавтоинспекции.