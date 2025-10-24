Туризм

В России хотят разработать 3-5 моделей легких самолетов для региональных маршрутов

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) может возглавить процесс создания рынка малой авиации в России. Глава ОАК Виктор Бадеха в рамках заседания Экспертного совета по авиапромышленности при Госдуме, поручил проанализировать требующуюся линейку самолетов.

К работе привлекут небольшие конструкторские бюро и фирмы, имеющие опыт проектирования и постройки аналогов американского малого самолета Cessna

Для производства новых самолетов проработают программу стандартизации на 2026-2032 годы. Она потребуется и для строительства грунтовых посадочных площадок, организации полетов, обучения летчиков, техперсонала.

Кроме того, при Госдуме создана рабочая группа для разработки федерального закона о развитии малой авиации в России. Предложения в Экспертный совет должны быть представлены до конца января 2026 года.

Для ускорения разработки, сокращения сроков и удешевления сертификации воздушных судов могут создаваться альтернативные сертификационные центры — соответствующие предложения направят в Росавиации, сказано в документе.

«По существу ОАК выразила готовность обеспечить организационную, научно-техническую и производственную поддержку малым конструкторским бюро в части разработки, сертификации и организации на своих предприятиях массового серийного производства легких грузопассажирских воздушных судов коммерческого назначения», — рассказал участник совещания, член рабочей группы и глава Ассоциации малых авиапредприятий (МалАП) Сергей Детенышев.

В России долгое время не выпускались самолеты с малой вместимостью для коммерческих пассажирских перевозок. Эту нишу заняли американские Cessna, отметил эксперт. Необходимо их заменить российскими современными самолетами, — полагает он.

«В ОАК консолидированы инженерные и производственные компетенции отечественной авиаотрасли, и она может выступать как экспертная площадка для поддержки и развития сегмента малой авиации», — сказали в пресс-службе корпорации.

По оценкам экспертов, новые самолеты должны вмещать по 5-9 пассажиров и предназначены для работы на региональных маршрутах до 600 км, пишут «Известия».