Туризм

Власти Черногории объявили о скором ужесточении визовых правил для россиян

Черногория анонсировала изменение визовой политики в отношении российских туристов. Ограничения по получению виз для граждан России планируют ввести в соответствии с политикой Евросоюза.

Фото: pixabay.com

«Даже не имея статуса члена ЕС и связанных с ним преимуществ, мы уже действуем как государство-член. Поэтому мы полностью согласуем нашу визовую политику с политикой Европейского союза», – заявил премьер-министр Черногории Милойко Спайич в интервью телеканалу Euronews.

Господин Спайич не уточнил, когда именно меры по ужесточению визового режима для граждан России вступят в силу. Он отметил, что Черногория заинтересована ввести ограничения в краткие сроки.

«Нам нужно, чтобы все 27 государств-членов (ЕС) почувствовали и искренне поверили, что вхождение Черногории в ЕС отвечает их национальным интересам», – заключил Милойко Спайич. Ранее президент Черногории Яков Милатович сообщил, что страна намерена присоединиться к ЕС в 2028 году.

В начале ноября Еврокомиссия отменила многоразовые шенгенские визы для россиян. Решение приняли в связи с продолжением российско-украинского конфликта. Целью изменений обозначили «снижение рисков безопасности». Запрет официально вступил в силу с 8 ноября, пишет «КоммерсантЪ».