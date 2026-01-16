Молодежь из других регионов хотят пригласить на работу в псковские гостиницы летом

Пилотный проект «Больше, чем работа» в рамках программы «Больше, чем путешествия» могут запустить в Псковской области. О таких планах в эфире ПЛН FM (102,6 FM) рассказала заместитель губернатора Ольга Тимофеева.

«Хотела бы анонсировать проект, по которому мы сейчас не знаем результаты конкурса. Есть программа "Больше, чем путешествие", а в рамках этой программы есть проект "Больше, чем работа". Мы запросили стать пилотным проектом для того, чтобы привлекать по линии туризма студентов и молодежь из других регионов на летний сезон в сферу гостиничного бизнеса», – сообщила Ольга Тимофеева.

По ее словам, проект подразумевает для участников компенсацию жилья, проезда и питания, а для работодателей – частичную компенсацию оплаты труда.

«Мы предлагаем проезд, питание, проживание за счет этой программы. Также мы предлагаем еще дополнительно стимулирующий фактор. Для работодателей – компенсацию части заработной платы. Надеюсь, что мы выиграем этот конкурс», – добавила Ольга Тимофеева.