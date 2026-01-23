Псковские дачи вошли в топ популярных мест для съема у россиян

Псковская область вошла в топ самых популярных направлений «дачной» аренды у россиян, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе российского онлайн-сервиса для организации путешествий Tutu.ru.

Также в список попали Карелия, Краснодарский край, Калининградская область и Дагестан. И если в краю тысячи озёр средняя цена летнего домика за сутки начинается от 14 тысяч, то в остальных регионах — около 10 тысяч рублей.

На что обратить внимание при выборе коттеджа, рассказал директор по развитию отельного рынка в сервисе путешествий Туту Юрий Вьюшин. По его словам, лучше бронировать домик заранее: оптимально за пять-семь недель, особенно если есть чёткие пожелания и требования к жилью.

«Самые выгодные дни для заезда — с воскресенья по четверг, а дороже всего обычно выходит пятница и суббота, — говорит Юрий Вьюшин. — Лучше всего арендовать домик на продолжительный срок». При этом заезжать в коттедж, по словам эксперта, лучше в воскресенье вечером: так дороги к локации будут не слишком загруженными.

«В среднем россияне арендуют частные дома на пять ночей. Дольше только в Краснодарском крае, там соотечественники проводят неделю. А вот в Карелию едут в основном на выходные — там средняя продолжительность брони двое суток», — рассказывает директор по развитию отельного рынка в сервисе путешествий. — При этом усреднённая стоимость суток проживания в дачном домике — 9,6 тысячи рублей».

При бронировании дома стоит обращать внимание на его категорию. «В некоторых коттеджных комплексах домики одной категории могут отличаться планировкой и набором удобств, поэтому заранее уточняйте, сколько предусмотрено спален и спальных мест», — советует эксперт сервиса путешествий.

Внимательно стоит изучить описание арендуемого объекта перед бронированием: что именно входит в аренду, какие услуги доступны на месте и на каких условиях. Если место новое, лучше заранее прочитать отзывы и уточнить детали. Особенно важно понимать формат размещения: иногда домик — это часть большого гостиничного комплекса с полным набором услуг, например, с питанием, уборкой, ресепшеном. А иногда это частный дом, где инфраструктура может быть минимальной.