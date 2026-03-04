 
Туризм

Туроператоров обязали вернуть деньги за туры на Ближний Восток

0

Туроператоры обязаны возвращать средства россиянам в полном объеме за туры на Ближний Восток, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Он отметил, что 3 марта вступил в силу официальный запрет на продажи таких туров, чтобы «проблема не нарастала».

«Также туроператоры обязаны возвращать средства туристам в полном объеме. После соответствующих решений МИДа это заработало», — добавил министр, пишет РБК.

По его словам, туроператорам разрешат использовать фонд персональной ответственности (ФПО) для возвращения средств и отсрочат уплату взноса в него на три месяца – с 15 по 15 июля. Это нужно для поддержки туроператоров, чтобы те «спокойно справились» с ситуацией, поскольку объем выплат туристам большой, добавил Максим Решетников. 

Напомним, ситуация обострилась в конце февраля 2026 года после того, как США и Израиль нанесли удары по объектам в Иране. В ответ Иран начал атаковать военные базы США в регионе, включая ОАЭ. Из-за эскалации конфликта соседние страны частично или полностью закрыли воздушное пространство, что привело к задержкам и отменам международных рейсов. 

