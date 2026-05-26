 
Туризм

Горячая линия по вопросам детского отдыха в Псковской области продлена до 31 мая

В связи с большим количеством обращений было принято решение продлить Всероссийскую горячую линию по вопросам детского отдыха, качества и безопасности детских товаров до 31 мая, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Псковской области.

Изображение сгенерировано нейросетью

«При выборе места, куда отправится ваш ребенок, очень важно ориентироваться на условия, в которых ему предстоит жить. Рекомендуем заранее уточнить все детали. Все, кто еще не успел задать вопросы, теперь могут сделать это до 31 мая», — комментируют в ведомстве.  

Номера телефонов, по которым проходят консультации:

  • В Пскове, Псковском, Гдовском, Стругокрасненском, Плюсском, Порховском, Дновском МО: (8112) 29-06-58, (8112) 29-06-60;
  • В Невельском, Красногородском, Новоржевском, Опочецком, Пустошкинском, Пушкиногорском, Себежском МО: (81151) 2-54-02, (81138) 2-24-23;
  • В Островском, Палкинском, Печорском, Пыталовском МО: (81152) 3-28-98;
  • В Великих Луках, Великолукском, Бежаницком, Куньинском Локнянском, Новосокольническом, Усвятском МО: (81153) 3-65-19, 7-62-42;
  • На федеральном уровне в круглосуточном режиме функционирует Единый консультационный центр Роспотребнадзора — 8 800 555 49 43, звонок бесплатный.  

На горячей линии можно получить информацию о безопасности и качестве детских товаров, рекомендации по выбору лагеря, а также советы по сборам ребенка в летнее оздоровительное учреждение.

