 
Туризм

Экскурсию для незрячих туристов протестировали в Псковском кремле

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В Псковском кремле впервые успешно протестирована экскурсия, адаптированная для людей с нарушением зрения — часть национального туристского маршрута «Александр Невский – имя России», сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве туризма Псковской области.

Фото здесь и далее: министерство туризма Псковской области

Ключевая задача мероприятия заключалась в практической проверке качества тифлоописаний, удобства расположения остановочных пунктов и мест отдыха, а также достаточности времени для тактильного и эмоционального знакомства с объектами.

По итогам экскурсии участники дали положительную оценку. Незрячие туристы отметили высокую точность описаний и возможность полноценно ощутить атмосферу древних кремлёвских стен.

Мероприятие прошло в рамках проекта «Путешествие без барьеров», который реализует Псковская областная общественная организация «Чудской проект» при поддержке Фонда президентских грантов. Базовый текст экскурсии предоставило министерство туризма Псковской области. Адаптированную версию разработали при содействии «Государственной специальной центральной библиотеки для слепых и слабовидящих» и «Псковской областной специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих имени Александра Бологова».

 

Проект направлен на создание доступной экскурсионной программы для граждан с ограниченными возможностями здоровья. Партнёрами «Чудского проекта» выступают министерства туризма и социальной защиты Псковской области, Туристский информационный центр региона, а также региональные отделения Всероссийских обществ инвалидов, глухих и слепых. 

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