К сезону отпусков МТС запустила бесплатный роуминг для псковичей

МТС запустила бесплатный роуминг для своих абонентов в ряде популярных у российских туристов странах. Теперь в поездках за рубеж псковичам будет доступен бесплатный базовый пакет услуг – 700 МБ интернета каждые 30 дней, безлимитные исходящие звонки в РФ на номера МТС, доступ к навигационным картам, переводчикам и приложениям ряда российских банков, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании.

Предусмотренного бесплатного объема интернета достаточно, чтобы в отсутствии Wi-Fi пользоваться необходимыми в отпуске услугами – например загрузить онлайн меню в кафе или уточнить в сети информацию по достопримечательностям. К жизненно необходимым в поездке ресурсам – популярным онлайн-картам или приложениям банков доступ будет предоставляться безлимитно даже по исчерпании пакета интернета.

Активировать функцию перед поездкой необходимо в приложении Мой МТС. Для тех, кто планирует быть в поездке онлайн все время, например, работать и подключаться к совещаниям онлайн из любой точки, доступна покупка более насыщенных пакетов интернета – Комфорт и Максимум.

Роуминг-режимы с бесплатным и расширенным пакетами действуют в 31 направлении: Абхазии, Казахстане, Китае, на Кипре, Кубе, в Турции, Грузии, Болгарии, Таиланде, Египте, Армении, Израиле, Латвии, Литве, Финляндии, Германии, Гонконге, ОАЭ, Испании, Италии, Греции, Хорватии, Польше, во Франции, на Багамских островах, в Андорре, Швейцарии, Австрии, Швеции, Эстонии и Австралии.

«Поездки за рубеж, в том числе в пограничные государства, для жителей Псковской области – привычная практика. Бесплатный пакет в роуминге позволит абонентам МТС, выезжающим на отдых или в командировку, без дополнительных затрат пользоваться базовыми цифровыми сервисами, оставаться на связи, уточнять маршрут, пользоваться переводчиком или банковскими приложениями», – отметил директор МТС в Псковской области Дмитрий Гладышев.

Реклама: ПАО «МТС». ИНН 7740000076. Erid: 2SDnjcx3h8v