В Крыму до сентября отменили спортивные тренировки и турниры для детей

Министр спорта Крыма Ольга Торубарова сообщила о приостановке до 1 сентября спортивных тренировок, физкультурных мероприятий и турниров в республике.
Кроме того, по ее словам, приостанавливается до особого распоряжения организованный выезд спортсменов для участия в соревнованиях как в самом Крыму, так и за его пределами. Принятые меры обосновываются обеспечением безопасности детей и всех участников спортивного процесса, пишет «Интерфакс».
Глава Крыма Сергей Аксенов ранее объявил, что с 22 июня приостановлено бронирование, прием и размещение детей в организациях отдыха и оздоровления на территории республики. Ограничение действует также до 1 сентября.