Шаг навстречу: незрячие туристы оценивают организацию экскурсий в Пскове

Круглый стол «Инклюзивный туризм глазами незрячих» в рамках деловой программы фестиваля «Россия начинается здесь» пройдет в историко-краеведческой библиотеке имени Ивана Василева в Пскове 5 августа, сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке.

Фото: историко-краеведческая библиотека имени Ивана Василева

Но самое важное происходит не в зале заседания, а за его пределами, отметили в библиотеке: 4 и 5 августа улицы и храмы Пскова и Печор превратились в «живую лабораторию». Представители региональных организаций Всероссийского общества слепых со всего Северо-Запада — из Карелии, Коми, Архангельска, Вологды, Ленинградской, Новгородской, Калининградской областей и, конечно, сами псковичи — встали на тропу национального маршрута «Александр Невский – имя России».

Экскурсии для них подготовили особенные — с акцентом на звуки, запахи, рельефы и тактильные ощущения. Ведь для этих путешественников «посмотреть» достопримечательность означает прикоснуться к ней. «Представьте: вы стоите у стен древнего Кремля, но видите его не глазами, а кожей — чувствуете вековой холод камня, слышите, как ветер запутывается в бойницах, и вдыхаете запах мяты с городских клумб. Именно так — сердцем и кончиками пальцев — Псков откроется для особых гостей», — пояснили в библиотеке.

После прогулки по Кремлю состоится не просто обмен мнениями, а настоящий разговор по душам: что помогало, а что мешало, где было трудно, а где — радостно и легко. За круглым столом к голосам экспертов ВОС присоединятся представители турбизнеса и правительства Псковской области. Главная цель встречи — обсудить и найти единые, разумные требования доступности. Такие, чтобы стены старинных монастырей и мощёные улочки могли рассказать свою историю каждому — независимо от того, есть ли у него зрение.

Организатором встречи выступила Псковская областная общественная организация «Чудской проект» вместе с Псковской областной организацией ВОС, Централизованной библиотечной системой города Пскова и Псковской областной специальной библиотекой для незрячих и слабовидящих. А воплотить идею в жизнь помогает проект «Путешествие без барьеров», реализуемый с участием гранта президента РФ, предоставленного Фондом президентских грантов.