Инвесторам в Псковской области предложили 53 ОКН и 50 участков под базы отдыха

II Инвестиционный форум гостеприимства, который объединил инвесторов, представителей власти и бизнеса, прошел сегодня в правительстве Псковской области, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Участники обсудили меры господдержки и механизмы государственно-частного партнёрства в туризме, инвестиционный потенциал объектов культурного наследия и восстановление памятников, а также развитие агротуризма, промышленного туризма и «экономику эмпатии» — бережливые процессы и мотивацию команд.

Инвестфорум начался с приветственной речи губернатора Михаила Ведерникова. Он рассказал о развитии туристической инфраструктуры, интересе бизнеса к региону и новых площадках для вложений.

За последние несколько лет в области открылись три современных отеля, новые кафе и рестораны.

Сейчас на сопровождении Фонда инвестиционного развития находятся еще 11 туристических проектов с общим объемом инвестиций более 2,5 млрд рублей. Только за этот год потенциальные инвесторы подали в фонд свыше 30 заявок в сфере туризма.

«Мы ждём инвесторов, готовых строить здесь долгосрочный бизнес. Правительство области и фонд будут помогать на каждом этапе: от идеи до открытия. У нас есть уникальная история и впечатления, ради которых с каждым годом приезжает всё больше гостей. Наша задача сделать так, чтобы люди оставались в регионе на несколько дней и каждому было что посмотреть», - отметил глава региона.

Отдельно Михаил Ведерников представил два направления для инвестиций: первое — это 53 объекта культурного наследия, часть из которых можно получить по льготной программе «Памятник за рубль», второе — это 50 рекреационных участков общей площадью более 280 га, в том числе на первой береговой линии озер.