Средняя стоимость новогоднего тура по Золотому кольцу выросла на 5%

Средняя стоимость новогоднего тура по Золотому кольцу на три дня и две ночи составляет 40 тысяч рублей на человека, рост по сравнению с прошлым годом – 5%, что выше, чем в других регионах РФ, сообщает пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).
По его словам, спрос на такие поездки в его компании на 30% ниже, чем год назад.
Наиболее популярный тур – »Малое Золотое кольцо» по маршруту Москва – Боголюбово – Суздаль – Кострома – Ярославль. Примерно треть клиентов планирует выезд 31 декабря для встречи Нового года в Костроме, Рыбинске, Переславле-Залесском или Ярославле. Такие поездки обычно рассчитаны на две ночи. Вторая волна заездов приходится на 2-4 января, когда продолжительность отдыха увеличивается до трех-четырех ночей.
В «Мультитуре» отмечают снижение продаж на 5-7%, при этом туры с заездами 3-4 января продаются лучше, чем на саму новогоднюю дату. Продолжительность поездок сократилась с пяти-шести до трех-четырех дней.
Стоимость трехдневных новогодних туров у оператора начинается от 29,6 тысячи рублей на человека.
В «Алеане» спрос сохраняется на прошлогоднем уровне. На Золотое кольцо приходится 15% всех бронирований экскурсионных туров компании по России, сообщила заместитель гендиректора туроператора Оксана Булах. В этом один из самых популярных городов у семей с детьми – Кострома.
Кроме того, растет интерес к турам в Рыбинск. По бронированиям городских отелей лидируют Ярославль и Кострома, пишет