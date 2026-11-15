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Средняя стоимость новогоднего тура по Золотому кольцу выросла на 5%

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Средняя стоимость новогоднего тура по Золотому кольцу на три дня и две ночи составляет 40 тысяч рублей на человека, рост по сравнению с прошлым годом – 5%, что выше, чем в других регионах РФ, сообщает пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).

«Средняя цена новогоднего тура составляет 40 тысяч рублей на человека за три дня, две ночи. Год назад она составляла 38,5 тысячи, то есть выросла примерно на 5%, что в целом укладывается в инфляцию. В среднем по России за год мы оцениваем рост тарифов в 1-2%. Здесь же цена выросла на 5% – по всей видимости, суммарно за счет подрожавших транспорта, гидов и музеев, тогда как стоимость отелей осталась на уровне прошлого года», — цитирует пресс-служба члена правления РСТ, гендиректора туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

По его словам, спрос на такие поездки в его компании на 30% ниже, чем год назад.

Наиболее популярный тур – »Малое Золотое кольцо» по маршруту Москва – Боголюбово – Суздаль – Кострома – Ярославль. Примерно треть клиентов планирует выезд 31 декабря для встречи Нового года в Костроме, Рыбинске, Переславле-Залесском или Ярославле. Такие поездки обычно рассчитаны на две ночи. Вторая волна заездов приходится на 2-4 января, когда продолжительность отдыха увеличивается до трех-четырех ночей.

В «Мультитуре» отмечают снижение продаж на 5-7%, при этом туры с заездами 3-4 января продаются лучше, чем на саму новогоднюю дату. Продолжительность поездок сократилась с пяти-шести до трех-четырех дней.

«Туристы, чтобы сэкономить, все чаще выбирают более короткие поездки и туры с менее насыщенной программой – всего одна-две экскурсии в день. Зачастую им просто хочется иметь больше свободного времени для самостоятельного изучения локаций», — рассказала заместитель генерального директора по турпродукту «Мультитура» Евгения Кизей.

Стоимость трехдневных новогодних туров у оператора начинается от 29,6 тысячи рублей на человека.

В «Алеане» спрос сохраняется на прошлогоднем уровне. На Золотое кольцо приходится 15% всех бронирований экскурсионных туров компании по России, сообщила заместитель гендиректора туроператора Оксана Булах. В этом один из самых популярных городов у семей с детьми – Кострома.

«На Кострому приходится около 20% бронирований от всех экскурсионных туров по Золотому кольцу. Семьи с детьми привлекают программы с посещением "Терема Снегурочки", Лавровской фабрики Мороза-Мастера, музея "Лес-чудодей" и Сумароковской лосиной фермы», — отметила она.

Кроме того, растет интерес к турам в Рыбинск. По бронированиям городских отелей лидируют Ярославль и Кострома, пишет «Интерфакс» .

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