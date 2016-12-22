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Президент России: Мы сильнее любого агрессора, и это так

Президент России: Мы сильнее любого агрессора, и это так

Президент РФ Владимир Путин удивлен высказываниями официальных представителей действующей администрации США о мощи их армии, отмечает, что с этим никто не спорил. «Представители действующей администрации США начали...1



Президент России: Мы сильнее любого агрессора, и это так

23.12.2016 13:05 ПЛН, Псков

Президент РФ Владимир Путин удивлен высказываниями официальных представителей действующей администрации США о мощи их армии, отмечает, что с этим никто не спорил.

«Представители действующей администрации США начали заявлять, что они самые сильные и самые мощные в мире. Да, действительно, там и ракет, и подводных лодок, и авианосцев больше. Мы с этим и не спорим», - заявил В.Путин.

Он отметил, что его удивили данные высказывания в ответ на слова самого В.Путина.

«Я сказал о том, что Российская Федерация сегодня сильнее любого потенциального, внимание, агрессора. Это очень важно. Я не случайно об этом сказал. Кто такой агрессор? Этот тот, кто потенциально может напасть на Российскую Федерацию. Мы сильнее любого потенциального агрессора. Я могу и сейчас повторить это», - подчеркнул президент.

Он добавил, что здесь не последнюю роль играет модернизация Вооруженных сил, как обычной ее составляющей, так и ядерной триады.

Источник: Псковская Лента Новостей



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cюжет:
12-я пресс-конференция Путина


 

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