Ржавчина: летающий цирк

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию программы Дениса Кугая. Напомним, его авторский аудио-блог «Ржавчина» выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове».

Привет, я – Денис Кугай, сейчас самая середина недели, а значит, в эфире «Ржавчина».

В прошлый раз, в пилотном выпуске программы, я пытался коротко обрисовать, что я понимаю под словом «ржавчина», если использую его относительно людей, их занятий или достижений. Допускаю, что я мог несколько сбить тебя с толку. Вероятно, тебе послышалось, что я говорю только о людях творческих профессий, обо всех этих «фриках», которые не хотят выполнять «нормальную» работу, которым бы только петь и плясать.

Это не так. Когда я был подростком, меня было легко заклеймить «неформалом». Я носил длинные волосы, мешковатую одежду и водился не с теми. А у меня во дворе пацаны в большинстве своем эпизодически (то есть непрофессионально) занимались боксом и «гоняли» к школе на турники. Они хулиганили, у них были «приводы в милицию» и низкая успеваемость, но зато перспективы у них были очень четкими. Если на рубеже восьмидесятых и девяностых ты рос обычным гопником, по крайней мере, в районе или на ипподроме, умудрялся не сесть за разбой или кражу и не спиться к двадцати двум, то был тебе прямой путь в «путягу», потом в «армаду», а потом в родной микрорайон. А там из всех развлечений детства – два продовольственных магазина и турники у школы. Продовольственных магазинов стало даже больше. Даже пара новых «шалманов» открылась. Эти точки останутся с тобой до конца жизни. А вот турники с такой печенью тебе уже не нужны.

Поэтому часто так бывает, что слушаешь ты какого-нибудь, прости Господи, художника, а контрапунктом в голове – спорт, физические нагрузки, турники. Как будто это такое очевидное противопоставление. Но всё не совсем так. Точнее, вообще не так. Начинающие профессиональные спортсмены и какие-нибудь «панк-энтузиасты» для нашего города – примерно одного поля ягоды. Ведь моя и твоя «власть», как бы жалко она ни выглядела и ни поступала порой, готова поддерживать и укреплять энтузиастов, но только энтузиастов ей понятных. Если твоему чаду нравится музыка, пусть идет в «музыкалку», потом в «музло» или в «кулёк», а затем в местное учреждение культуры какое-нибудь. А если у него амбиции выше академического потолка родного города, то пусть валит! В эту свою – консерваторию! Ну и, конечно, любому нормальному человеку известно, что настоящая музыка – она только академическая! Всё остальное – самодеятельность и творчество!

Думаешь, перегибаю? Да чёрта с два! Один мой приятель, виртуозный гитарист и отличный балалаечник, как-то сказал мне: «Вот ты говоришь, «смысл творческой работы». У нас в училище я садился с инструментом перед пюпитром с нотами, а у меня «над душой» садился мой педагог. И каждый раз, когда я позволял себе чуть-чуть сменить окраску исполнения, он останавливал меня и говорил – Так! Это уже какое-то творчество пошло! Давай сначала!» Понимаешь? Творчество как ругательство. В государственной системе академического музыкального образования.

Причем здесь спорт? Да при том, что спорт тоже бывает академическим. Одно дело, если твой сынок хочет гонять в футбол, а дочка художественной гимнастикой заниматься. Совсем иначе дело обстоит, если дочуля твоя вдруг заявляет, что неровно дышит к восточным единоборствам и рукопашному бою. Во-первых, тебе любой «нормальный» родитель объяснит, что это не девчоночье занятие. Во-вторых, тхэквондо, например, и Псков – ну что у них общего?!

Так и выходит, что если погуглить имя Александрина Осокина, поисковик выдает с десяток результатов, среди которых почти половина – о том, как школьница благодарит всех добрых людей, которые «скинулись» ей на поездку в Салоники на чемпионат Европы в прошлом году, откуда она привезла две «бронзы». А тхэквондо Александрина занимается всего-то с 2013 года – то есть еще и пяти лет не прошло! Девочка учится в школе, любимые предметы – ИЗО, биология и ОБЖ. Как видишь, тут без эксцессов.

С чего это я вдруг о ней заговорил? Да потому что опять хваленая поддержка молодежного спорта в моем городе осуществляется через благотворителей в соцсетях. Потому что опять просят скинуться. И потому что Александрина Осокина и ее тренер Алина Смирнова – молодцы. Спортсменка месяц назад стала чемпионкой России, а уже через месяц должна представить нашу страну (и наш с тобой город) в Ливерпуле, на первенстве Европы. А денег, конечно, нет. Отправить весь летающий цирк нашей мэрии налаживать партнерские связи мы можем хоть на другой конец света – это мы запросто! А послать девочку-подростка и ее тренера на соревнования, потому что она уже сейчас свое дело знает лучше многих чиновников от спорта и молодежной политики – это нет. То ли «жаба душит», то ли «кризис», то ли «как-нибудь в другой жизни». Экзотика эта ваша вся нам ни к чему. Это всё ржавчина.

Не болей. Пока. Это был Денис Кугай.

Источник: Псковская Лента Новостей