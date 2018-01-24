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Блоги / Светлана Прокопьева

Наплевайки

24.01.2018 15:30|ПсковКомментариев: 22

«Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) представляет очередной выпуск программы «Минутка просветления». Журналист Светлана Прокопьева высказывает свое мнение и проливает свет на то, что осталось в тени, но заслуживает внимания. Псковская Лента Новостей публикует текстовую версию выпуска передачи.

Вчера в пресс-центре ПЛН чиновники и общественники, занятые борьбой с «алкоголизацией населения», расписались в своей беспомощности. Сидели, сокрушенные, представители госкомитета по экономике, майор полиции и лидер движения «Трезвая Россия», и рассказывали об одной своей неудаче за другой.

 Я напомню, что борьба за трезвость в Псковской области - это был своеобразный фетиш команды предыдущего губернатора. Тут вам и особо строгое законодательство, тут вам и молодежные движения за спорт вместо выпивки, тут и общественные проекты тематические. На поток, казалось бы, поставлена пропаганда здорового образа жизни и отказа от алкоголя! Но в рейтинге трезвости Псковская область только за год потеряла десять позиций. Была на 41 месте в 2016-м, скатилась сегодня на 50-е.

Ни одна из «наливаек», выявленных «Трезвой Россией», не была закрыта, пожаловался лидер движения Дмитрий Яковлев. Этот Дмитрий Яковлев прославился 7 октября: на Ольгинской площади он вещал перед телекамерами, а у него за спиной в это время полиция винтила протестующих. Но речь сейчас не об этой побочной, а о профильной работе «Трезвой России», проваленной напрочь.

Только одному из псковских пабов отказали в продлении лицензии, говорят в госкомитете по экономике. Адрес, причем, не прозвучал, то есть не факт еще, что речь именно про «наливайку» - может, обычному бару не повезло.

Прозвучало еще пять адресов, где лицензия якобы приостановлена. Ну а так-то этих «наливаек» в Пскове десятки.

И это реальная проблема. Они действительно помогают спиваться людям.

Конечно, кто захочет - в любых условиях сопьется, но у «пабов» есть еще одна антисоциальная функция. Сеть этих заведений вынуждает десятки нормальных, законопослушных граждан - тамошних продавцов - ежедневно балансировать на грани закона, привыкать обходить закон. Все, от мала до велика, жители города Пскова собственными глазами наблюдают круглосуточную торговлю алкоголем при наличии законодательного запрета и снова убеждаются в глубине русской народной мудрости: «Закон что дышло, куда повернул, туда и вышло».

Это реальность, в которой взрослеет новое поколение: законы не работают. Любой закон можно обойти.

И вот это - непосредственный результат псковской антиалкогольной политики. Практика как бы законной ночной торговли выпивкой стала возможна только благодаря законодательным барьерам. Пока не было в Пскове запрета на торговлю алкоголем с 9 вечера до 11 утра, не было и почвы для «наливаек». Не нужны они были никому, пока алкоголь продавался в любом продуктовом магазине, согласно объявленным часам работы.

Вы можете возразить мне, что аналоги «наливаек» существовали всегда - всегда были местечки, где банчили дешевым алкоголем в круглосуточном режиме. Нет, скажу я вам, это совсем другое. Одно дело, точки притяжения заведомых алкашей - такую еще найти надо, и надо перейти определенный рубеж, чтобы стать клиентом такого заведения. И другое дело, внешне респектабельные пабы, где есть товар на любой вкус, кошелек и степень алкоголизации. В такой паб не стыдно зайти - «все ходят». Как в обычный магазин.

Второй момент. Когда продуктовые магазины торговали алкоголем наравне с другими продуктами, далеко не все из них были открыты 24 часа. Круглосуточных магазинов было немного, и за алкоголем ночью приходилось гулять «в соседний район». После введения ограничений продуктовые магазины сократили часы работы, зато сеть пабов раскинулась по всему Пскову. Ночной алкоголь стал ближе и доступнее. Спасибо партии и правительству.

Я убеждена, что вся эта антиалкогольная политика - глубоко коррупционная история. Доказательств у меня нет, никого напрямую обвинять не буду. Но смотрите сами: когда вступил в силу запрет на продажу алкоголя с 21.00 до 11.00, в Пскове установилась ночная монополия на алкоторговлю. После 9 вечера и до 11 утра, плюс «трезвые дни», все деньги за пиво поступают в кассу «Литры». За всё, что покрепче - в кассы «Пабов» и кто там есть еще. Это огромный финансовый поток, и штрафы по 20 тысяч, которые иногда выписывает полиция, сети платят, не торгуясь.

Не верю я, что у «Литры» и «Паба» нет хорошей, надежной и достаточно высокой крыши. Когда надо кого-нибудь закрыть и прищучить, правоохранительные органы справляются на раз-два. А здесь, что - не надо?

Но, конечно же, псковская полиция не сидит сложа руки и не только изымает контрафактный алкоголь (30 тонн за год), но и готовит поправки в законодательство. Опять залп из пушки по воробьям: предлагается, во-первых, усложнить для бизнеса открытие новых точек общепита, а во-вторых, разрешить внезапные межведомственные проверки. Ну, окей, предпринимателям станет еще сложнее работать! А проблему с торговлей на вынос ночью это как поможет решить?

Давайте уже перестанем играть в борьбу за трезвость. Очевидно, что меры, предпринятые в Псковской области, оказались неэффективны (было 41-е место, стало 50-е). Пора их пересматривать и перевзвешивать. Например, вполне оправдали себя территориальные ограничения на торговлю алкоголем - подальше от школ и не в ларьках. Пусть будут. Но ограничения временные - откровенно вредны и ничего, кроме криминальной монополии и коррупции, Пскову не дали.

Я уверена, что единственный эффективный способ борьбы с «наливайками» - это лишить их клиентов.

То есть, вернуть клиентов обратно в законопослушные торговые точки. Краник, из которого течет бабло в пабы, открывается ровно в 9 вечера. Совершенно не факт, что в нормальных конкурентных условиях эти заведения а) будут востребованы, б) смогут выжить.

Да и, в конце концов, борьба с пабами и «Литрой» не самоценна. Выживут как обычные магазины, да и черт с ними. Не важно. Важно, что прекратится сама эта позорная криминальная ситуация. Наглое, демонстративное игнорирование закона, на мой взгляд, вредит обществу куда больше, чем сам алкоголизм.

 

Теги: #светлана прокопьева #наливайки #ограничение по продаже алкоголя
Источник: Псковская Лента Новостей
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