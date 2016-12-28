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«SPA ДО НЕБА» - инвестиция в здоровье
28.02.2017 10:00 ПЛН, Псков
С каждым годом в Псковской области увеличивается поток туристов из разных городов России и зарубежья. Объекты культурного наследия, новые рекреационные пространства, реализуемые инвестиционные проекты – все это восторгает и заставляет возвращаться в Псков снова и снова.
Тем более, теперь при посещении Пскова появилась возможность насладиться отдыхом и оздоровиться в «SPA ДО НЕБА». По сути – это уникальный шанс увидеть красивые уголки региона и пройти восстанавливающие процедуры, не тратя время на долгие переезды в санатории.
Этот комплекс, открывшийся в конце 2016 года, стал крупнейшим объектом, включающим более 70 оздоровительных spa-процедур, водную зону с большим бассейном, саунами, зонами релаксации. Здесь работают высокопрофессиональные специалисты в области физиотерапии, косметологии, массажа. Из широкого разнообразия процедур мастера подбирают именно те, которые необходимы конкретному посетителю.
Врач-физиотерапевт «SPA ДО НЕБА» Елена Баранова рассказала о том, что, например, сеансы галотерапии приравниваются по оздоровительному воздействию к отпуску на морском и горном курортах, кедровая бочка оказывает оздоровительное воздействие при заболеваниях нервной системы, сердечно-сосудистых заболеваниях, помогает бороться с зашлакованностью организма и лишним весом. Улучшают кровообращение гидромассаж и душ Шарко. Нормализует давление и эффективна при сосудистых, легочных и неврологических заболеваниях пароуглекислая ванна. Иглоукалывание или рефлексотерапия, которому более 3,5 тысяч лет, в особом представлении не нуждается, потому что предназначено для профилактики заболеваний и укрепления здоровья человека. Например, китайцы каждый день укалывают точку «цзу-сан-ли» или точку от ста болезней. Эту процедуру можно получить в «SPA ДО НЕБА».
В новом оздоровительном центре реализуются инновационные физиотехнологии. Речь идет о вакуумной терапии тела на аппарате Vacumed, который обеспечивает профилактику различных заболеваний, в том числе варикозного расширения вен, разного рода отеков, нарушений кровообращения в ногах. Он также направлен на борьбу с избыточной массой тела и устранение застоя в органах малого таза у мужчин и женщин.
«В России Vacumed есть в Москве, Санкт-Петербурге и у нас. Благодаря этому аппарату можно предотвратить, например, развитие синдрома диабетической стопы, что позволяет людям, страдающим от этого недуга, жить полноценной жизнью», – отметила Елена Баранова.
Еще один современный метод, применяемый в «SPA ДО НЕБА», - это подводное горизонтальное вытяжение позвоночника специальным механизмом.
Оздоровительные возможности данных процедур максимально широки. Их применяют как в конкретных случаях с проблемами по здоровью, так и при отсутствии каких-либо заболеваний с целью профилактики и предотвращения недугов.
Елена Баранова убеждена: профилактика всегда на порядок дешевле лечения. «Это долгосрочная «инвестиция» в здоровье. Как считают китайцы, каждое заболевание формируется не менее 12 лет, а мы привыкли лечить его уже в проявленной стадии», - говорит она.
Более того, уже после одного сеанса spa-процедуры улучшится сон, нормализуется работа нервной и иммунной систем, уйдет усталость. За один визит в оздоровительный центр можно пройти от одной до трех процедур, а после spa-ритуалов - отправиться в бассейн и сауны.
Если же вы нуждаетесь в проведении косметических манипуляций с помощью новейшей аппаратуры - все самое лучшее вы найдете в «SPA ДО НЕБА». Здесь применяется фотобиомодуляция. Она способствует уменьшению мимических морщин, устранению пигментации, активному увлажнению кожи.
Другая уникальная процедура - дермотония лица и тела - воздействует на отдельные участки кожи с целью их максимального оздоровления. Одна такая процедура приравнивается к семи ручным массажам.
Кроме того, только в «SPA ДО НЕБА» можно приобрести премиальный высокоэффективный косметический бренд - косметику Comfort Zone, созданную с использованием инновационных научных разработок и прошедшую строжайший контроль качества.
Именно в «SPA ДО НЕБА» продлить молодость, укрепить здоровье, поднять жизненный тонус помогут различные техники массажа - классический, восстанавливающий, антицеллюлитный, стоун-массаж, массаж с травяными мешочками по тайской методике, медовый, холистический релаксирующий, лимфодренажный…После таких сеансов массажа можно понять, что такое «родиться заново», ощутить необычайную легкость во всем теле.
В свою очередь, как врач-физиотерапевт, Елена Баранова рекомендовала уже сейчас всем заняться своим здоровьем. «После зимы, когда организм накопил усталость, восстановить силы помогут правильный рацион и физиопроцедуры», - отметила она.
Жить активной жизнью, оставаться молодыми и красивыми, поддерживать хорошее здоровье поможет «SPA ДО НЕБА».
«SPA ДО НЕБА» включает:
- Бассейн:
✔Четыре 25-метровых дорожки
✔Водная аэробика
✔Зона релакса: джакузи, сауны
✔Зона занятий родителей с детьми от года до двух лет
✔Грудничковое плавание от 1,5 месяцев
- 70 SPA-процедур:
✔Подводное вытяжение позвоночника
✔Гидромассаж
✔Парауглекислая ванна
✔Кедровая бочка
✔Соляная пещера
✔Душ Шарко
✔Массаж
✔Уход за кожей тела (скрабирование, обертывание)
✔Эстетическая и аппаратная косметология
✔Иглоукалывание
В бассейне «SPA ДО НЕБА» проходит обучение плаванию малышей грудного возраста: от 6 недель до 1 года. Также в spa-комплексе врач-физиотерапевт проводит бесплатные консультации.
Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста
«SPA ДО НЕБА» находится по адресу: Псков, Иркутский переулок, 2.
Телефон для справок: 797-177 (бассейн), 797-030 (SPA-процедуры)
ВКонтакте: www.vk.com/spadoneba
Facebook: www.facebook.com/spadoneba
Instagram: spa.do.neba
Фото: Кирилл Кожуков
Источник: Псковская Лента Новостей
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