«Школа лазерной коррекции зрения»: как за 20 минут избавиться от близорукости, дальнозоркости и астигматизма?

Хотите узнать, как за 20 минут избавиться от близорукости, дальнозоркости и астигматизма? Приходите на «Школу лазерной коррекции зрения».

«Школа лазерной коррекции зрения» - это уникальный образовательный проект офтальмологической клиники «Визус», на котором вы узнаете, как быстро и безопасно избавиться от очков и контактных линз.

«Школа» предназначена для тех, кто хочет получить самую актуальную информацию о технологиях коррекции зрения, узнать, как проходит процедура, услышать отзывы реальных пациентов и задать свои вопросы хирургам, за плечами которых тысячи выполненных операций.

В программе «Школы»:

все о современных технологиях коррекции зрения

презентация «Как на самом деле проходит лазерная коррекция зрения»

розыгрыш двух сертификатов на бесплатную коррекцию зрения в клинике «Визус» среди всех присутствующих в зале

отзывы наших пациентов, уже сделавших коррекцию зрения

презентации ведущих офтальмохирургов клиники и ответы на все интересующие вопросы

фуршет

Каждый зарегистрированный участник получает скидку на лазерную коррекцию зрения - 5000 рублей.

Этот проект для тебя, если:

* Мечтаешь раз и навсегда избавиться от надоевших очков или линз

* Всегда хотел увидеть подводный мир, покорить Эверест или полететь в космос

* Хочешь начинать день с улыбки, а не с поиска очков или контейнера с линзами

* Надоело узнавать друзей по походке

«Цель нашей «Школы» - рассказать молодым людям о том, что сейчас есть возможность легко, быстро, безболезненно изменить их жизнь, исправить их зрение. Если у вас есть сомнения - приходите, вы всё увидите и услышите сами!» - призывает главный врач клиники «Визус», врач офтальмохирург Алексей Качури.

«Технологии и стандарты, применяемые в клинике «Визус» - это наш повод для гордости, это лучший мировой опыт. Поэтому мы будем рады, если «Школа» поможет решиться на лазерную коррекцию и вернуть себе острое зрение», - отметил врач-офтальмохирург Антон Ковалев.

«Мы делаем все для того, чтобы у вас появилось больше поводов решиться и, наконец, изменить свою жизнь к лучшему!» - подчеркивают организаторы «Школы».

«Школа лазерной коррекции зрения» состоится 22 июня в 19.00 в конференц-зале Центра науки и спорта в «Простории» (г. Псков, Иркутский пер., 2). Фуршет и регистрация на мероприятие начнутся в 18.30.

Вход на мероприятие - свободный, но количество подарков ограничено, поэтому забронируйте место заранее. Запись по телефону 053.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

Источник: Псковская Лента Новостей