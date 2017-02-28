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Под сводом «SPA ДО НЕБА»
Псков - город с богатым прошлым и многообещающим будущим. Потенциал Псковской земли огромен, и тому свидетельство - запуск самых амбициозных проектов, к примеру, СРП «Простория».
Недавно здесь начал работу уникальный комплекс «SPA ДО НЕБА». Этот центр, направленный на оздоровление, условно можно разделить на две части: «водную», которая включает бассейн, сауны, зону для отдыха, и «процедурную», где работают специалисты-физи
Теперь изумительный по красоте город привлекателен не только для осмотра достопримечатель
- В «SPA ДО НЕБА» представлено около 70 процедур, в том числе есть действительно уникальные. Что это за процедуры?
- Все верно. Нам есть, чем похвастаться! Теперь необязательно выезжать на дорогостоящие курорты или отправляться в крупные города России для того, чтобы поправить здоровье. Тем более, у нас, действительно, есть уникальное оборудование. К примеру, это аппарат VACUMED. Такая установка есть только в Москве и Санкт-Петербурге
Он показан тем, кто страдает от варикозного расширения вен, лимфостаза, тромбофлебита, ангиопатии, полинейропатии. Также благодаря этому аппарату можно предотвратить развитие синдрома диабетической стопы. Как вы понимаете, это позволяет людям жить полноценной жизнью даже с таким недугом.
Кроме того, мы можем предложить нашим гостям пройти курс подводного вытяжения позвоночника на базе многофункциональ
- Про «SPA ДО НЕБА» говорят, что это настоящий профилакторий в центре города. Это так?
- Хорошее и верное сравнение. Например, пять сеансов галотерапии приравниваются к отпуску на море. Хочу обратить внимание, что в «SPA ДО НЕБА» также представлены гидротерапия, рефлексотерапия, аппаратная и эстетическая косметология, работает массажный кабинет. То есть возможности приравниваются к комплексному оздоровлению, как в санатории.
- В Пскове не так широко представлены такие направления, как иглоукалывание и спелеотерапия, хотя на эти методы стоит обратить свое внимание, и они есть в «SPA ДО НЕБА».
- Конечно! Рефлексотерапии более 3,5 тысяч лет, и она уже доказала свою эффективность. Иглоукалывание предназначено для профилактики и укрепления здоровья человека. Допустим, китайцы каждый день укалывают точку «цзу-сан-ли», или точку от ста болезней.
А как насчет «пещерного» лечения? Я имею в виду галотерапию. Вы просто дышите и становитесь здоровее. Посещение галокамеры показано всем, кто страдает бронхолегочными, простудными, аллергическими заболеваниями. Ее можно посещать с детьми.
- В вашем центре есть такие процедуры, как фотобиомодуляция и дермотания лица и тела. Я правильно понимаю, что косметология у вас для разных возрастов?
- Это так. Проблемы с кожей могут быть у всех. Подростки и молодые люди не исключение, и в нашем центре мы поможем и им решить проблему. На помощь придет фотобиомодуляция
Это светодиодная терапия, показанная для разных возрастов. Благодаря ей улучшается поверхностное состояние кожи, уходит пигментация, разглаживаются морщины. Другой эффективный метод в аппаратной косметологии – дермотония лица и тела. Один сеанс дермотании напоминает вакуумный массаж и заменяет семь ручных. Кроме того, ухаживать за собой можно и дома. В этом поможет косметика линии Comfort Zone. В Пскове этот премиальный бренд, сочетающий в себе инновационные средства, можно приобрести только у нас.
- У вас же работает массажист Наталья Кононова, чьим рукам подвластно все?
- Да, можно сказать, что ее рукам подвластно все. Наталья обладает различными техниками. Она делает классический, восстанавливающи
- С приходом весны многие начинают себя плохо чувствовать, и сейчас, скорее всего, как никогда самое время заняться собой?
- Естественно. Перед наступлени
- Сейчас не только женщины, но и мужчины начинают понимать, что нужно больше уделять внимания своему здоровью?
- Скажите, перед тем, как отправиться в ваш центр, нужно обращаться к терапевту, чтобы он посоветовал нужные процедуры?
- Консультацию физиотерапевта можно получить в «SPA ДО НЕБА». Она бесплатная и занимает не более 30 минут. После нее я могу сразу же отправить на назначенные процедуры.
Конечно, мне будет легче, если клиент придет с обследованием и снимками. Я как врач-физиотерапе
- Можно ли записаться на одну процедуру, чтобы попробовать, или обязательно приобретать целый курс?
- Даже после одного сеанса у человека улучшится сон, нормализуется работа нервной и иммунной систем, уйдет усталость. Да, и за один визит можно пройти от одной до трех процедур. Хотела бы отметить, что сейчас мы запускаем специальные весенние spa-программы. Это отличный способ встретить весну в форме. Продолжительност
Также у нас псковичи могут купить подарочные карты с фиксированным номиналом: 1000, 2000, 3000, 5000 и 10000 рублей.
Я еще хочу добавить, что в нашем центре можно отдохнуть семьей: на втором этаже работает бассейн с детской зоной, зоной для отдыха, саунами. В «водной» зоне также проводят занятия по грудничковому плаванию для малышей до 1,5 лет.
- Получается, «SPA ДО НЕБА» – это медицинское spa?
- Да, и медицинское spa направлено на профилактику и оздоровление, поэтому у нас нет парикмахерской, здесь не делают педикюр и маникюр. Повторюсь, что при сегодняшнем темпе жизни – посещение spa просто необходимо. Здесь есть все для оздоровления.
«SPA ДО НЕБА» находится по адресу: Псков, Иркутский переулок, 2.
Телефон для справок: 797 177 (бассейн), 797 030 (spa-процедуры)
ВКонтакте: www.vk.com/spado
Facebook: www.facebook.com
Instagram:spa.do
Дарья Никишина
- Забота о себе – это признак хорошего тона. Тем более, что заботиться о своем здоровье нужно для общего оздоровления и для профилактики. Умные люди понимают, что профилактика на порядок дешевле лечения. Говоря языком деловых людей, это долгосрочная «инвестиция». Считается, что каждое заболевание формируется не менее 12 лет. Мы же привыкли лечить его уже в проявленной стадии. Надо менять такое отношение. Чтобы машина служила долго, мы регулярно отправляем ее на техническое обслуживание. Так и с нашим здоровьем: человек, как и машина, чтобы долго «ездил», должен заниматься профилактикой.
Теперь изумительный по красоте город привлекателен не только для осмотра достопримечатель
- В «SPA ДО НЕБА» представлено около 70 процедур, в том числе есть действительно уникальные. Что это за процедуры?
- Все верно. Нам есть, чем похвастаться! Теперь необязательно выезжать на дорогостоящие курорты или отправляться в крупные города России для того, чтобы поправить здоровье. Тем более, у нас, действительно, есть уникальное оборудование. К примеру, это аппарат VACUMED. Такая установка есть только в Москве и Санкт-Петербурге
Он показан тем, кто страдает от варикозного расширения вен, лимфостаза, тромбофлебита, ангиопатии, полинейропатии. Также благодаря этому аппарату можно предотвратить развитие синдрома диабетической стопы. Как вы понимаете, это позволяет людям жить полноценной жизнью даже с таким недугом.
Кроме того, мы можем предложить нашим гостям пройти курс подводного вытяжения позвоночника на базе многофункциональ
- Про «SPA ДО НЕБА» говорят, что это настоящий профилакторий в центре города. Это так?
- Хорошее и верное сравнение. Например, пять сеансов галотерапии приравниваются к отпуску на море. Хочу обратить внимание, что в «SPA ДО НЕБА» также представлены гидротерапия, рефлексотерапия, аппаратная и эстетическая косметология, работает массажный кабинет. То есть возможности приравниваются к комплексному оздоровлению, как в санатории.
- В Пскове не так широко представлены такие направления, как иглоукалывание и спелеотерапия, хотя на эти методы стоит обратить свое внимание, и они есть в «SPA ДО НЕБА».
- Конечно! Рефлексотерапии более 3,5 тысяч лет, и она уже доказала свою эффективность. Иглоукалывание предназначено для профилактики и укрепления здоровья человека. Допустим, китайцы каждый день укалывают точку «цзу-сан-ли», или точку от ста болезней.
А как насчет «пещерного» лечения? Я имею в виду галотерапию. Вы просто дышите и становитесь здоровее. Посещение галокамеры показано всем, кто страдает бронхолегочными, простудными, аллергическими заболеваниями. Ее можно посещать с детьми.
- В вашем центре есть такие процедуры, как фотобиомодуляция и дермотания лица и тела. Я правильно понимаю, что косметология у вас для разных возрастов?
- Это так. Проблемы с кожей могут быть у всех. Подростки и молодые люди не исключение, и в нашем центре мы поможем и им решить проблему. На помощь придет фотобиомодуляция
Это светодиодная терапия, показанная для разных возрастов. Благодаря ей улучшается поверхностное состояние кожи, уходит пигментация, разглаживаются морщины. Другой эффективный метод в аппаратной косметологии – дермотония лица и тела. Один сеанс дермотании напоминает вакуумный массаж и заменяет семь ручных. Кроме того, ухаживать за собой можно и дома. В этом поможет косметика линии Comfort Zone. В Пскове этот премиальный бренд, сочетающий в себе инновационные средства, можно приобрести только у нас.
- У вас же работает массажист Наталья Кононова, чьим рукам подвластно все?
- Да, можно сказать, что ее рукам подвластно все. Наталья обладает различными техниками. Она делает классический, восстанавливающи
- С приходом весны многие начинают себя плохо чувствовать, и сейчас, скорее всего, как никогда самое время заняться собой?
- Естественно. Перед наступлени
- Сейчас не только женщины, но и мужчины начинают понимать, что нужно больше уделять внимания своему здоровью?
- Скажите, перед тем, как отправиться в ваш центр, нужно обращаться к терапевту, чтобы он посоветовал нужные процедуры?
- Консультацию физиотерапевта можно получить в «SPA ДО НЕБА». Она бесплатная и занимает не более 30 минут. После нее я могу сразу же отправить на назначенные процедуры.
Конечно, мне будет легче, если клиент придет с обследованием и снимками. Я как врач-физиотерапе
- Можно ли записаться на одну процедуру, чтобы попробовать, или обязательно приобретать целый курс?
- Даже после одного сеанса у человека улучшится сон, нормализуется работа нервной и иммунной систем, уйдет усталость. Да, и за один визит можно пройти от одной до трех процедур. Хотела бы отметить, что сейчас мы запускаем специальные весенние spa-программы. Это отличный способ встретить весну в форме. Продолжительност
Также у нас псковичи могут купить подарочные карты с фиксированным номиналом: 1000, 2000, 3000, 5000 и 10000 рублей.
Я еще хочу добавить, что в нашем центре можно отдохнуть семьей: на втором этаже работает бассейн с детской зоной, зоной для отдыха, саунами. В «водной» зоне также проводят занятия по грудничковому плаванию для малышей до 1,5 лет.
- Получается, «SPA ДО НЕБА» – это медицинское spa?
- Да, и медицинское spa направлено на профилактику и оздоровление, поэтому у нас нет парикмахерской, здесь не делают педикюр и маникюр. Повторюсь, что при сегодняшнем темпе жизни – посещение spa просто необходимо. Здесь есть все для оздоровления.
«SPA ДО НЕБА» находится по адресу: Псков, Иркутский переулок, 2.
Телефон для справок: 797 177 (бассейн), 797 030 (spa-процедуры)
ВКонтакте: www.vk.com/spado
Facebook: www.facebook.com
Instagram:spa.do
Дарья Никишина