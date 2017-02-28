Под сводом «SPA ДО НЕБА»

Псков - город с богатым прошлым и многообещающим будущим. Потенциал Псковской земли огромен, и тому свидетельство - запуск самых амбициозных проектов, к примеру, СРП «Простория».

Недавно здесь начал работу уникальный комплекс «SPA ДО НЕБА». Этот центр, направленный на оздоровление, условно можно разделить на две части: «водную», которая включает бассейн, сауны, зону для отдыха, и «процедурную», где работают специалисты-физи отерапевты, массажисты, косметологи.