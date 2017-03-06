«Покровский» знакомит с хлебом

Удивительно, как много интересного можно узнать о самых простых и знакомых каждому с детства вещах. Таким знакомым, но удивительным оказывается и буханка хлеба.

Хлеб служит символом достатка и питания, в его честь придумано множество изречений и поговорок. Хлеб - это один из продуктов, без которого редко обходится каждый день каждой семьи, его употребляют во всем мире, однако у нас, в России, привычным стал именно черный хлеб.

Итак, что же такого интересного в черном хлебе?

Ржаной хлеб более чем на 90% состоит из ржаной муки. Почему ржаной хлеб полезен для здоровья?

В ржаном хлебе, особенно в цельнозерновом, много полезных для здоровья питательных веществ, которых не дают другие продукты. Ржаной хлеб является диетическим продуктом для сердца. Он содержит волокна, которые помогают выводить избыток холестерина, а также снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Ржаной хлеб является источником «медленных» углеводов, то есть при употреблении ржаного хлеба в пищу уровень глюкозы в крови остается стабильным в течении длительного периода времени. Ржаной хлеб без содержания сахара является лучшим средством поддержания нормального уровня глюкозы в крови для диабетиков.

Медленно рассасывающиеся углеводы вызывают чувство сытости в течение длительного периода времени, и, следовательно, способствуют снижению веса тела. Ржаной хлеб без содержания сахара рекомендован для употребления в пищу при сахарном диабете II типа.

Ржаной хлеб наполнен ценными растительными белками, являющимися жизненно важными ферментами, которые регулируют метаболизм.

Ржаной хлеб содержит жирные кислоты, которые необходимы для усвоения жирорастворимых витаминов A, D и E. Они полезны для костей, зубов, волос, кожи и кровеносных сосудов.

Витамин Е является мощным антиоксидантом, который защищает организм от свободных радикалов и помогает предотвратить образование раковых опухолей.

Цельнозерновой ржаной хлеб является водорастворимым источником витаминов группы B. Эти витамины необходимы нервной системе и коже.

Ржаной хлеб содержит значительное количество минералов, которые необходимы для метаболизма организма. Благодаря этому, он влияет на нашу нервную систему, мышцы, скелет и сердечно-сосудистую систему, поддержку иммунной системы. Ржаной хлеб является источником фосфора, магния, цинка, селена, кальция, калия и железа. Железа, находящегося в ржаном хлебе, необходимого для кроветворения, даже больше, чем в филе говядины.

Но несмотря на все полезные качества хлеба, есть еще одно неоспоримое – его неповторимый вкус! Именно такой хлеб – «Эстонский с клюквой» стал настоящим хитов от ресторана отеля «Покровский». Он имеет умеренно сладкий вкус, а кислинка клюквы придает приятное послевкусие, он великолепно подходит для завтрака или смореброда для перекуса, стоит его попробовать единожды, вы уже не сможете отказаться от такого здорового и полезного перекуса.

Приятно купить хлеб, принести его домой еще теплым и насладиться его вкусом в компании близких и друзей. К тому же, при покупке хлеба, выпечки и десертов с собой – скидка 15%.

Отель «Покровский» ждет вас каждый день!

Источник: Псковская Лента Новостей