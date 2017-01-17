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Интерактив: Судя по стоимости ОДН, в подвале псковской «хрущевки» находятся СПА-салон и музей Николы Теслы


24.01.2017 11:00 ПЛН, Псков

Откуда взялись такие тарифы на содержание общего имущества в многоквартирных домах? Для дома (хрущевка 5 этажей и 8 подъездов) принимается: 608,3 кв. м - общедомовое имущество для холодной и горячей воды, и 1940 кв. м - общедомовое имущество для электроэнергии. Во дворе нет ни фонтанов, ни палисадников, за которыми следит управляющая компания.

Выходит, что для помывки только 8 подъездов необходимо 211,08 куб. м холодной и горячей воды в месяц (это 211 000 литров воды), при тарифе 0,223 куб. м на 1 кв.м общедомового имущества - холодная вода и 0,124 куб. м - горячая.

Для сравнения: если уборщица будет мыть подъезды каждый день, при этом будет тратить 10 литров воды на один этаж, то для этого понадобится 12 000 литров воды (12 куб. м).

Также для освещения. По нормативам дом тратит 5040 кв/ч в месяц при нормативе 2,6 кв/ч на 1 кв.м общего имущества (тут учли уже и подвал, хорошо хоть помывки подвала нет, при СОИ на воду). Для сравнения: в подъезде круглые сутки горит 8 лампочек по 60 Вт, на дом необходимо 64 лампочки (5 на этажах, 1 - входной тамбур подъезда, 1 - улица перед входом в подъезд, 1 - подвал). Для этого необходимо 2 764,8 кВт, а при нормативе 5040 кв/ч должно гореть круглые сутки 116 лампочек.

Выводы: По псковским нормативам (в других регионах данные нормативы на порядок ниже и начинаются от 0,02…куб.м и норматива для СОИ по электроэнергии нет – на всех домах стоят общедомовые счетчики, что и логично.) в подвале дома находятся СПА-салон с бассейном для жильцов и музей Николы Теслы с демонстрационными моделями.

Петр

Источник: Псковская Лента Новостей



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