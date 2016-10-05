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С 1 июля начнут действовать новые ГОСТы по кровлям
22.03.2017 13:23 ПЛН, Псков
В рамках программы национальной стандартизации ФАУ «Федеральный центр нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве» разработаны и с 1 июля вступят в действие четыре новых национальных стандарта по кровельным полимерным материалам. Как сообщается на официальном сайте Минстроя, они регламентируют технические характеристики материалов, методы определения стойкости к воздействию битума, града и озона. Документы прошли экспертизу Технического комитета 465 «Строительство» и зарегистрированы в Росстандарте.
Появление принципиально новых кровельных материалов, и в связи с этим, новых кровельных конструкций, способствует развитию методов оценки их работоспособности. Разработка стандартов ГОСТ Р «Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие полимерные (термопластичные и эластомерные). Метод определения стойкости к воздействию озона», «Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие полимерные (термопластичные и эластомерные). Общие технические условия», «Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие полимерные (термопластичные и эластомерные). Метод определения стойкости к воздействию битума», «Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие и полимерные (термопластичные и эластомерные). Метод определения стойкости к воздействию града» позволяет устранить существующее отставание национальной системы стандартизации на кровельные и гидроизоляционные материалы от работ, проводимых Европейским комитетом по стандартизации.
С появлением новых технологий, материалов и видов применения материалов возникла необходимость в новых методах испытаний, характеризующих поведение кровельных гидроизоляционных материалов при работе в различных условиях. Метод определения стойкости кровельного материала к воздействию, в частности, града позволяет оценить способность материала выдерживать механические нагрузки, что поможет при проектировании зданий, находящихся в климатических зонах с часто возникающими подобными явлениями, выбрать подходящие для этих зон материалы.
При разработке документов учтены замечания и предложения экспертов, организация – разработчик стандарта: Национальный кровельный союз.
Источник: Псковская Лента Новостей
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