Происшествия

Псковские росгвардейцы задержали подозреваемого в краже ликера на Рижском проспекте

В Пскове росгвардейцы задержали молодого человека, подозреваемого в краже ликера. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Росгвардии по Псковской области.

В ведомстве отметили, что сама кража произошла 31 мая. Около 13.30 экипажу группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение, что в охраняемом объекте - магазине на Рижском проспекте, сработала кнопка тревожной сигнализации.

Росгвардейцы незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали 19-летнего псковича, который похитил из торгового зала бутылку ликера стоимостью 635 рублей.

Для дальнейшего разбирательства гражданин передан сотрудникам полиции.