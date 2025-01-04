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Общество

Крупнейший мировой производитель фанеры купил промышленную площадку в Пскове

10.01.2025 22:04|ПсковКомментариев: 0

Лесопромышленный холдинг «Свеза» купил две промышленные площадки в Ленобласти и одну в Пскове по производству картона и бумаги. Об этом 10 января сообщили в пресс-службе компании. До 2022 года эти активы принадлежали структурам австрийского холдинга Mayr-Melnhof, но после начала СВО компания ушла с российского рынка. В течение двух лет предприятиями владел строительный холдинг «Гранель». По мнению экспертов, покупка говорит о стремлении «Свезы» войти в активную конкуренцию с игроками российского рынка.

Фото: sveza_group / «ВКонтакте»

Как заявили в компании, стороны подписали договор купли-продажи, и сделку одобрила Федеральная антимонопольная служба. Сумму и условия сделки в «Свезе» не раскрывают.

В итоге в структуру холдинга вошли расположенные в Ломоносовским районе Ленобласти в промзоне Горелово на Волхонском шоссе компании «ММПОФ пэкэджинг» (производит картонную упаковку для продуктов питания, средств гигиены и FMCG-продукции), а также «ММПОФ ротогравюр» (выпускает картонную упаковку для табачных изделий). Кроме того, «Свеза» приобрела «Невские Грани» в Пскове. Эта компания специализируется на бумаге для сигаретных фильтров.

«Теперь наша компания расширила ассортимент продукции упаковкой и дополнительно укрепила позиции на этом рынке. Приобретенные предприятия обладают современными производственными комплексами, передовым оборудованием и устойчивой клиентской базой», — отметил генеральный директор «Свеза-Лес» Анатолий Фришман.

По данным СПАРК, сделка была закрыта еще в прошлом году; с 27 декабря 2024 года ООО «Свеза» принадлежит ООО «Форвард», который владеет «ММПОФ пэкэджинг», «ММПОФ ротогравюр» и «Невские Грани». До декабря 2022 года собственником этих юрлиц был ООО «Гранель», подконтрольный УК «Эффективные инвестиции» Ильшата Нигматуллина. Ранее владельцем этих активов были зарубежные компании: «ММПОФ пэкэджинг» и «ММПОФ ротогравюр» принадлежали MM PACKAGING GmbH, «Невские Грани» — TANNPAPIER GmbH. Обе компании зарегистрированы в Австрии.

В 2022 году СМИ сообщали, что австрийская Группа компаний Mayr-Melnhof (MM) продала свои предприятия в Ленобласти и Пскове «Гранель» за €134 млн, пишет РБК.

По мнению руководителя головного офиса ЦСР Северо-Запад Дмитрия Санатова, данное приобретение является прямым следствием стремления компании войти в активную конкуренцию с активами, оставшимися от ушедших иностранных компаний (прежде всего, АО «Упаковочные системы», которая осталась от компании Тетрапак). «Такая консолидация позволит холдингу "Свеза" занять до 20% рынка упаковки для продуктов питания, а также выйти в лидеры в других доходных сегментах рынка. И обеспечить устойчивое место в топ-5 лесопромышленных холдингов страны, управляя сразу несколькими собственными технологическими цепочками полного цикла — от сырья до конечной продукции», — говорит он.

«Свеза» вышла на рынок производства бумаги и картона в прошлом году, купив картонно-бумажный комбинат «Кама», который производит легкомелованную бумагу и мелованный коробочный картон.

По оценке Дмитрия Санатова, главное, на чем «Свезе» необходимо сосредоточиться — управление себестоимостью выпускаемой продукции. «В текущих условиях [это] является непростой задачей, особенно когда основные конкуренты имеют более развитое производство с большими эффектами масштаба», — считает эксперт.

Источник: Псковская Лента Новостей
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