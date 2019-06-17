Происшествия

Корреспондент ГТРК «Псков» Регина Кадырова попала в ДТП в Санкт-Петербурге

Псковская тележурналистка, корреспондент ГТРК «Псков» Регина Кадырова попала в ДТП в Санкт-Петербурге. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили ее коллеги.

По предварительной информации, в ночь на 15 июня, около 2.10, на Вознесенской набережной, 20 Регина Кадырова переходила проезжую часть в зоне регулируемого пешеходного перехода, когда на нее совершил наезд Hyundai Solaris под управлением молодого человека 1994 года рождения.

В результате ДТП Регина получила тяжелые травмы и была госпитализирована в отделение реанимации Мариинской больницы. Состояние оценивается как крайне тяжелое. В настоящее время ей оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Коллеги Регины Кадыровой опубликовали в соцсетях пост поддержки, сопроводив его одним из созданных ею репортажей.

«Вот маленький пример того, что делает у нас на ТВ Регина Кадырова. Так больше не делает никто. Сейчас ей очень нужна наша поддержка. Регина, твои любимые герои не раз были на грани. Но, как в этом случае, справлялись и продолжали жить. Мы верим, что сейчас это получится у тебя. Не имеет права не получиться. Потому что ты нам нужна. Мы знаем, ты это чувствуешь», - говорится в посте, который сопровождается хештегами #регинадержись #мывместе.

Сотрудники Псковской Ленты Новостей разделяют переживания коллег в этот момент и желают Регине Кадыровой скорейшего выздоровления.