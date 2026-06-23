Административный штраф назначили псковичу за публикацию символики «Штаба Навального»*

Судьей Псковского городского суда к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.3 КоАП РФ (публичное демонстрирование символики экстремистской организации, публичное демонстрирование которой запрещено федеральными законами, и эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния) привлечён житель Псковской области. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

В судебном заседании установлено, что 27 марта 2026 года в ходе проводимого сотрудниками Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Псковской области мониторинга информационных материалов, размещенных в социальной сети Интернет, социальной сети «Вконтакте» на странице пользователя под псевдонимом «Иван Прищепа», которую администрирует Прищепа И.В., установили факт хранения и публичного демонстрирования символики общественного движения «Штабы Навального»*, в виде видеозаписи, на которой изображена надпись «Навальный 20!8». Указанное общественное движение решением Московского городского суда от 09 июня 2021 года было признано экстремистским, его деятельность на территории Российской Федерации запрещена.

Псковичу назначили наказание в виде административного штрафа.

*Решением Московского городского суда от 09.06.2021 признано экстремистским, деятельность на территории Российской Федерации запрещена.