Происшествия

Подростка из Великих Лук, раненого из пневматики, на вертолете доставили в Детскую областную больницу

Шестнадцатилетнего подростка из Великих Лук, в которого стреляли из пневматической винтовки, пока он играл на детской площадке, с помощью санавиации перевезли из Великолукской межрайонной больницы в Детскую областную больницу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила главврач межрайонной больницы Елена Никанорова. Подростка погрузили на вертолет сегодня, 19 июня, около 11.00.

«Ребенок в сознании. Состояние стабильное», - отметила Елена Никанорова.

Напомним, вечером 16 июня злоумышленник открыл стрельбу из пневматического оружия по несовершеннолетним, которые играли в футбол на детской площадке. В результате один подросток был ранен и только благодаря профессионализму медицинских работников остался жив.

По данному факту следственным отделом по городу Великие Луки СУ СК РФ по Псковской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ (покушение на убийство).