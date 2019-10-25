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Полицейские установили подозреваемых в кражах в Гдовском районе, Палкино и Себеже

Сотрудники полиции установили личности подозреваемых в совершении краж в поселке Смуравьево Гдовском районе, в поселке Палкино и в Себеже. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

«Так, по версии следствия, в поселке Смуравьево Гдовского района в период с 22 по 23 октября в квартиру 60-летнего пенсионера проникли через незапертую дверь и украли 2 мобильных телефона, продукты и деньги. Причиненный ущерб превысил 6 тысяч рублей. Подозревается 24-летний безработный, ранее судимый местный житель. Похищенное - изъято. Возбуждено уголовное дело», - отметили в пресс-службе.

Также в ведомстве добавили, что в поселке Палкино - утром 22 октября - из квартиры пожилого мужчины в доме по улице Островской свободным доступом совершена кража денег, на сумме 7,5 тысячи рублей. В этой краже подозревается не работающая, судимая жительница Палкино, 1980 года рождения. Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

Кроме того, в пресс-службе сообщили, что от дома по улице Коммунальной в Себеже - в период с 22 по 23 октября - был похищен скутер. В результате проведенных полицией оперативно-розыскных мероприятий, установлен подозреваемый. Это - 35-летний безработный, судимый горожанин. Похищенное - изъято. Проводится расследование.