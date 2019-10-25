Происшествия

Великолучанка воспользовалась деньгами и картами из кошелька, забытого в магазине

Полицией установлена жительница Великолукского района, подозреваемая в краже. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, днем 25 октября в одном из магазинов города на Ловати 41-летняя великолучанка забыла свой кошелек, в котором находились банковские кары и деньги. И он был похищен. Позднее с этих карт сняли около девяти тысяч рублей. Женщина обратилась с заявлением в ОМВД России по городу Великие Луки.

В результате проведенных полицией оперативно-розыскных мероприятий установлена гражданка, подозреваемая в совершении данного противоправного деяния. Ей оказалась 24-летняя работница магазина, проживающая в Великолукском районе. Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.