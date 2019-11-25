Происшествия

В Пскове сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в краже шоколадных яиц

В Пскове сотрудники Росгвардии задержали 20-летнего местного жителя, подозреваемого в краже 18 плиток шоколада, 6 шоколадных яиц и коробки конфет из магазина на Рижском проспекте. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Росгвардии по Псковской области, сигнал о краже поступил 25 ноября.

«Прибыв на место происшествия, росгвардейцы задержали гражданина, который без оплаты пронес через кассу шоколад», - отметили в пресс-службе.

Также в ведомстве уточнили, что ущерб от действий предполагаемого нарушителя составил более 1800 рублей. Подозреваемого передали в территориальный отдел полиции.