Происшествия

15-летняя псковичка ушла из дома 1 января и до сих пор не вернулась

Псковичей просят помочь в розыске девушки 2004 года рождения, ушедшей из дома на улице Новоселов вечером 1 января и до сих пор не вернувшейся.

Фото: «Жесть по-псковски»

Как сообщает автор соответствующего поста, размещенного в группе «Жесть по-псковски» во ВКонтакте, 15-летняя Елизавета Калинкина была одета в розовую куртку с капюшоном, черные джинсы и черные кроссовки.

Рост 1.6 м, среднего телосложения, волосы длинные русые.

Знающих что-либо о местонахождении девушки просят позвонить родным по тел. 89532434786 или 02.