Гражданина Бангладеш арестовали в Себежском округе

Суд заключил под стражу гражданина Народной Республики Бангладеш за незаконное пересечение Государственной границы России, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

Себежский районный суд рассмотрел ходатайство дознавателя ПУ ФСБ России по Псковской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении гражданина Народной Республики Бангладеш, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.1 ст.322 УК РФ.

В ходе предварительного расследования установили, что 24 апреля в районе деревни Дедино Себежского муниципального округа сотрудники пограничной службы выявили и задержали иностранный гражданин, попытавшийся незаконно пересечь Государственную границу РФ без надлежащего разрешения, с целью поиска работы на территории стран Европейского союза.

Суд в отношении подозреваемого избрал меру пресечения в виде заключения под стражу по 4 мая, а в случае предъявления обвинения в этот период – по 24 мая включительно.