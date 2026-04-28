Великолучанку осудили за убийство новорожденной дочери

Великолукский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении ранее судимой местной жительницы 1991 года рождения, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного статьей 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка сразу же после родов). Об этом Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

Как установлено судом, в октябре прошлого года Бойкова в ходе естественных родов родила живого ребенка женского пола, после чего завернула малышку в покрывало и положила на диван, покинув место своего жительства на несколько дней.

В результате преступных действий подсудимой новорожденная девочка умерла от механической асфиксии, причиной развития которой явилось полное закутывание ребенка в одеяло, что способствовало нарушению поступления воздуха.

В судебном заседании подсудимая полностью признала свою вину, раскаялась в содеянном. Дело рассмотрено в особом порядке.

Санкция статьи обвинения предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от 2 до 4 лет, либо принудительных работ на срок до 5 лет, либо лишения свободы на тот же срок. Приговором суда Бойковой назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.