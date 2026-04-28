Женщина пострадала во время пожара в Великих Луках

Садовый дом горел в СНТ «Ленок-1» в Великих Луках 27 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Псковской области. 

Сообщение о возгорании поступило в 05:43. От огня пострадала женщина 1972 года рождения, доставлена в медицинское учреждение. Возможной причиной стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Возгорание ликвидировали шесть специалистов МЧС России и две единицы техники. Спасена баня.

Фото здесь и далее: ГУ МЧС России по Псковской области

Позже, в 11:21 в СНТ «Мирное» Псковского муниципального округа произошло возгорание садового дома. Огнем уничтожена кровля по всей площади. Предположительной причиной стал недостаток изготовления дымовой трубы. На месте работали 11 специалистов МЧС России и три единицы техники.

В 16:46 поступило сообщение о возгорании бесхозного строения на улице Московской в Новосокольниках. Возможной причиной стало неосторожное обращение с огнем. Возгорание ликвидировали пять специалистов МЧС России и две единицы техники.

