Два пала травы зафиксировали в Невеле и Себеже

За минувшие дежурные сутки пожарно-спасательные подразделения региона реагировали на два ландшафтных пожара. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Псковской области.

Палы травы на общей площади 0,045 га произошли в Невеле и Себеже.

Как напомнили в ГУ МЧС России по Псковской области, палы травы представляют собой реальную угрозу из-за большой скорости распространения и возможности перехода огня на жилые дома и постройки. В случае возникновения пожара незамедлительно нужно звонить по номеру вызову пожарной охраны: 101 или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру: 112.