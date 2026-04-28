 
Происшествия

Два пала травы зафиксировали в Невеле и Себеже

0

За минувшие дежурные сутки пожарно-спасательные подразделения региона реагировали на два ландшафтных пожара. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Псковской области. 

Палы травы на общей площади 0,045 га произошли в Невеле и Себеже. 

Как напомнили в ГУ МЧС России по Псковской области, палы травы представляют собой реальную угрозу из-за большой скорости распространения и возможности перехода огня на жилые дома и постройки. В случае возникновения пожара незамедлительно нужно звонить по номеру вызову пожарной охраны: 101 или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру: 112.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026