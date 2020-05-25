Происшествия

12 подводных охотников участвуют в поисках трехлетней Вари Поповой в Псковском районе

Трехлетняя Варвара Попова, пропавшая в СНТ «Кебь» в Псковском районе, до сих пор не найдена. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

«Девочка до сих пор не найдена. На месте работает Следственный комитет, МЧС. От "Лиза Алерт" на данный момент 25 человек. Еще 10 человек выезжает из Санкт-Петербурга. Продолжают работать водолазы из группы "Добротворецъ"», - пояснили поисковики.

На место прибыли 12 подводных охотников, работают на воде. «На данный момент помощь неподготовленных спасателей не требуется. Все задачи по поиску отрабатываются специализированными группами», - сообщает «Лиза Алерт».

Напомним, 23 мая около 21.00 в садовом некоммерческом товариществе Кебь пропала трехлетняя темноволосая девочка, Варя Попова.

При наличии какой-либо информации о местонахождении ребенка просят сообщать по телефонам 89532395914, 89009964516 или 112.